ผู้การนิติเวช เผย เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ส่วนใหญ่เสียชีวิตจากสูดควัน ไม่ใช่ไฟคลอก เร่งตรวจ DNA ส่งมอบร่างให้ญาติ

ผู้การนิติเวช เผยผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสูดดมควันไฟ จนขาดอากาศหายใจ ไม่ใช่ไฟคลอก เร่งเปรียบเทียบดีเอ็นเอก่อนส่งร่างให้ญาติ
วันนี้ (13 ก.ค.) ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวครบทั้ง 27 ร่างแล้ว โดยได้เก็บลายนิ้วมือและตัวอย่างดีเอ็นเอของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย
พล.ต.ต.วิรุฬห์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างนำข้อมูลลายนิ้วมือไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ขณะที่การตรวจดีเอ็นเอยังต้องรอการเก็บตัวอย่างจากญาติสายตรงเพื่อนำมาเปรียบเทียบ โดยล่าสุดมีญาติเดินทางเข้ามาติดต่อและให้ตัวอย่างดีเอ็นเอแล้ว 16 ครอบครัว คาดว่าหากผลการตรวจลายนิ้วมือของผู้เสียชีวิตบางรายตรงกับฐานข้อมูล ก็จะสามารถทยอยส่งมอบร่างให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้”
พล.ต.ต.วิรุฬห์ กล่าวอีกว่า แม้ญาติบางรายจะยืนยันว่าจำลักษณะหรือรูปพรรณของผู้เสียชีวิตได้ แต่เนื่องจากเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และสภาพร่างของหลายรายมีความคล้ายคลึงกัน จึงต้องยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ ทั้งการตรวจลายนิ้วมือและดีเอ็นเอ ตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการยืนยันตัวบุคคลและการส่งมอบร่างให้ถูกต้องที่สุด
"ส่วนผลการชันสูตรเบื้องต้น พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสูดดมควันไฟหรือภาวะขาดอากาศหายใจ ไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกไฟคลอกรุนแรง เนื่องจากไม่พบบาดแผลไฟไหม้รุนแรงตามร่างกาย"พล.ต.ต.วิรุฬห์ กล่าว
สำหรับยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 27 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ถูกส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยาเพิ่มเติม ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพญาไทนั้น เป็นผู้เสียชีวิตที่มีการรายงานไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ใช่ผู้เสียชีวิตรายใหม่
ทั้งนี้ หากครอบครัวหรือญาติของผู้สูญหายต้องการติดตามข้อมูลหรือประสานการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สน.พหลโยธิน หรือสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและรับเก็บตัวอย่างจากญาติอย่างต่อเนื่อง