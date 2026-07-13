อธิบดีอัยการ สคช.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ โรงเบียร์ลาดพร้าว ที่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง 2 กม. มีผู้เสียชีวิต 27 ราย คาดสถานบริการส่อโดนคดีอาญา
วันนี้ (13 ก.ค.) นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) กล่าวถึง กรณีเหตุ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 27 ราย และบาดเจ็บจำนวนมาก ว่า ขอแสดงความเสียใจกับญาติ และครอบครัวผู้สูญเสีย และผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีสาขาอยู่ที่ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม.ห่างจากสถานที่เกิดเหตุประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งจะเปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ทั้งนี้ ญาติ ผู้เสียชีวิต หรือผู้ได้รับบาดเจ็บ สามารถเข้าขอความช่วยเหลือ หรือแนะนำทางกฎหมาย ในการช่วยเหลือเยียวยา ตลอดจนค่าเสียหาย
แนวทางการรับค่าเสียหายตามกฎหมาย ซึ่งหลายท่านอาจไม่รู้ ช่องทาง หรือไม่รู้สิทธิของตนในการได้รับชดเชยค่าเสียหาย เยียวยา จากเหตุเพลิงไหม้ หรือโทรสายด่วนติดต่อได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1157 เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ฟรี
และขอให้สังคมไทย ต้องตื่นรู้ ถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และมาตรฐาน ในการดูแล สถานบันเทิง ร้านอาหาร ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ ตามประกาศ ตามกฎหมาย ที่ทางราชการกำหนด เพื่อความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยว หรือลูกค้า เพราะทุกคน มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสังคมไทยอย่างปลอดภัย มีสิทธิไปเที่ยว ไปทานอาหาร อย่างปลอดภัย
ถ้าสถานบริการหรือร้านอาหาร ละเลย เพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัย อาจถูกดำเนินคดี ข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย หรือบาดเจ็บ ตามกฎหมายได้ เพราะเมื่อเกิดเหตุ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเข้าสอบสวนตรวจที่เกิดเหตุหาความจริง และดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป พร้อมขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบ ความปลอดภัย หรือมีหน้าที่ต้องคอยกำกับดูแล สถานบันเทิง ร้านอาหาร ให้ช่วยกันเข้มงวดกวดขัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน