"ผู้การระนอง" ยกระดับตรวจสถานบันเทิงทุกแห่ง หลังโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

"ผู้การระนอง" ออกหนังสือด่วนที่สุด ยกระดับมาตรการตรวจเข้มสถานบันเทิงทั่วจังหวัด ป้องกันเหตุอัคคีภัยซ้ำรอยโรงเบียร์ลาดพร้าว หวังสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
วันนี้ (13 ก.ค.) พล.ต.ต.ธนวัตร วัฒนกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ถึงผู้กำกับการและสารวัตรสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัด สั่งการยกระดับมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเพลิงไหม้สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงหลายแห่งทั่วประเทศ ซึ่งสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรง
หนังสือระบุว่า เหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่ชานติก้าผับ กรุงเทพมหานคร, เมาน์เทน บี จังหวัดชลบุรี และล่าสุดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว สะท้อนถึงปัญหาด้านความปลอดภัย ทั้งการใช้อาคารไม่ถูกต้อง ระบบไฟฟ้า วัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่าย ทางหนีไฟ และความพร้อมในการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดระนอง จึงสั่งให้ทุกสถานีตำรวจเร่งดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลสถานบริการ ร้านอาหารที่มีดนตรีหรือการแสดง คาราโอเกะ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ โดยแยกประเภทผู้ได้รับอนุญาต ผู้ไม่มีใบอนุญาต และผู้ประกอบกิจการไม่ตรงตามประเภทที่ได้รับอนุญาต พร้อมรายงานผลครั้งแรกภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ก่อนเวลา 15.00 น.
ทั้งนี้ ให้บูรณาการตรวจร่วมกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างเร่งด่วน
ประเด็นสำคัญในการตรวจประกอบด้วย การตรวจสอบใบอนุญาต การใช้อาคาร ทางเข้า-ออกและทางหนีไฟ ประตูฉุกเฉิน ป้ายและไฟส่องสว่างทางหนีไฟ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์บริเวณเวที วัสดุตกแต่งหรือวัสดุซับเสียง ถังก๊าซและวัตถุไวไฟ การใช้พลุหรือเอฟเฟกต์พิเศษ รวมถึงการประเมินจำนวนผู้ใช้บริการและแผนอพยพของสถานประกอบการ
หากพบการกระทำผิดหรือพบสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทันที ส่วนกรณีที่อยู่ในอำนาจของหน่วยงานอื่น ให้ประสานและแจ้งเป็นหนังสือเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข
พร้อมกันนี้ ยังให้ทุกสถานีตำรวจทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้ กำหนดเส้นทางเข้าถึงของรถดับเพลิงและรถพยาบาล จุดควบคุมการจราจร จุดรวมพล โรงพยาบาลรองรับผู้บาดเจ็บ ผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน และช่องทางติดต่อที่สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ให้รายงานผลการสำรวจและตรวจสอบเบื้องต้น พร้อมภาพถ่ายและข้อบกพร่องของสถานประกอบการ ภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือ และติดตามผลการแก้ไขภายใน 30 วัน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง