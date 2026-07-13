รวบพระลูกวัดดังบุรีรัมย์ขืนใจเด็ก 10 ขวบ-แอดมินกลุ่มลับ ขายคลิปสยิวเมีย-อนาจารเด็ก

ตร.ไซเบอร์บุกจับพระลูกวัดชื่อดัง จ.บุรีรัมย์ขืนใจเด็กชาย 10 ขวบ อีกคดีจับหนุ่มแอดมินกลุ่มลับเทเลแกรม ขายคลิปมีเพศสัมพันธ์กับเมีย-คลิปอนาจารเด็ก
ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.สอท.2) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 และ พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ตอท. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ บก.ตอท.และบก.สอท.2 ร่วมกันแถลงผลการจับกุมเครือข่ายล่วงละเมิดทางเพศเด็กและแพร่สื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ต สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือ นายอนุพงษ์ (นามสมมุติ) อายุ 54 ปี ซึ่งเป็นพระลูกวัด ชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือได้ 2 เครื่อง และนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี ได้ที่บ้านพักในพื้นที่ ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
คดีแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต บก.ตอท. หรือชุด TICAC นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดนางรอง เข้าตรวจสอบกุฏิภายในวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลังสืบข้อมูลดิจิทัลพบพยานหลักฐานว่ามีพระภิกษุมีพฤติกรรม แอบผลิตและครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กจากการล่วงละเมิดด้วยตนเอง โดยผู้เสียหายเป็นเด็กชายวัยเพียง 10 ขวบจากการตรวจค้นพบนายอนุพงษ์ (นามสมมุติ) อายุ 54 ปี ซึ่งเป็นพระลูกวัด ยึดโทรศัพท์มือถือได้ 2 เครื่อง
เบื้องต้นพบว่าไฟล์วิดีโอถูกลบออกไปหมดแล้ว แต่เจ้าหน้าที่เตรียมส่งแล็บพิเศษกู้ข้อมูลล่าหลักฐานมัดตัว จึงนิมนต์ไปทำการลาสิกขา ก่อนแจ้งข้อหา “กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปีฯ” พร้อมประสานบ้านพักเด็กฯ และองค์กรเอกชนเข้าเยียวยาเหยื่อเด็กชายและขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป
อีกคดี จับกุมแอดมินกลุ่มลับ โดยเจ้าหน้าที่นำหมายค้นศาลจังหวัดกันทรลักษ์ บุกเข้าจับกุมตัวนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี ได้ที่บ้านพักในพื้นที่ ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ หลังได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดีว่าผู้ต้องหารายนี้เปิดกลุ่มแอปพลิเคชันเทเลแกรมชื่อ “โชว์เมีย” โพสต์คลิปตัวอย่างอนาจาร ให้คนสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ากลุ่มลับ ซึ่งภายในมีคลิปอนาจารเด็ก คลิปแอบถ่าย และคลิปลักหลับจำนวนมาก ตรวจค้นพบของกลางสมาร์ตโฟน 1 เครื่อง
สอบสวนนายเอ (นามสมมุติ) ผู้ต้องหารับสารภาพอ้างว่า ต้องคอยลบและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเทเลแกรมใหม่เดือนละหลายครั้งเพราะกลัวแฟนสาวจับได้ และที่น่าอึ้งไปกว่านั้นคือยอมรับว่าได้แอบตั้งกล้องถ่ายคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาวตัวเอง นำมาอัปโหลดขายพ่วงในกลุ่มเพื่อหาเงินรายได้เสริม เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหา “นำเข้าและเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร รวมถึงครอบครองและค้าสื่อลามกเด็ก” ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป