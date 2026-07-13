สถาบันนิติเวชฯ ตรวจพิสูจน์เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ 27 ร่าง รอผล DNA ญาติยืนยันตัวตน

ผบก.นิติเวชฯ เผยตรวจพิสูจน์เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ 27 ร่างแล้ว อยู่ระหว่างรอญาติให้ตัวอย่าง DNA เพื่อเทียบเคียงยืนยันตัวบุคคล ชี้หากมาครบคาดเสร็จสิ้นใน 1-2 วัน ล่าสุดติดต่อได้แล้วเกินครึ่ง พร้อมเร่งตามญาติส่วนที่เหลือ
วันนี้ (13 ก.ค.) ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ว่า ขณะนี้กระบวนการตรวจพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วครบทั้ง 27 ร่าง แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการรอเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากญาติ เพื่อนำมาเปรียบเทียบและยืนยันตัวบุคคล โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามญาติของผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถติดต่อได้
ทั้งนี้หากญาติเดินทางเข้ามาติดต่อ และให้ตัวอย่างดีเอ็นเอด้วยตนเองแล้ว ขั้นตอนการเปรียบเทียบตรวจพิสูจน์คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน เพื่อดำเนินการยืนยันตัวบุคคลให้แล้วเสร็จ ซึ่งเบื้องต้นมีญาติเข้ามาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอแล้วเกินครึ่ง