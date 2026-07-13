ญาติร่ำไห้ทยอยรับศพ-ตรวจ DNA แม่ร่ำไห้ตามหา "น้องดิน" นักร้องนำวงทศกัณฐ์ สูญหายไฟไหม้โรงเบียร์!

ญาติร่ำไห้ทยอยรับศพ-ตรวจ DNA พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ด้าน "แม่น้องดิน" นักร้องนำวงทศกัณฐ์ วอนตามหาลูกชายที่ยังสูญหาย เผยประโยคสุดท้ายสุดบีบหัวใจ ด้านกระทรวงยุติธรรมรุดเยียวยารายละ 3 แสนบาท
วันนี้ (13 ก.ค.) ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 27 ราย ทยอยเดินทางมาติดต่อรับร่างผู้เสียชีวิต และเข้าตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล โดยเจ้าหน้าที่เร่งตรวจ DNA เพื่อยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถระบุได้
ญาติผู้เสียชีวิตรายหนึ่ง เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ได้รับการยืนยันว่าพี่ชายเสียชีวิต หลังตำรวจตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ พบว่าพี่ชายติดอยู่ภายในห้องน้ำของร้าน ขณะที่ น.ส.อุษา ผู้รอดชีวิต เล่าว่า วันเกิดเหตุไปดื่มกับเพื่อน 5 คน แต่รอดชีวิตเพียง 3 คน ส่วนเพื่อนอีก 2 คน ซึ่งเป็นสามีภรรยาเสียชีวิต โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถย้อนกลับไปช่วยได้
น.ส.อุษา ทัดศรี ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ เพลิงไหม้ ได้เดินทางมาติดต่อขอรับศพ กล่าวว่า ปกติมาเที่ยวที่ร้านโรงเบียร์ ลาดพร้าว อยู่เป็นประจำ ประมาณวันเว้นวัน ซึ่งในวันเกิดเหตุก็ไปดื่มกินกับเพื่อนรวมทั้งหมด 5 คน ก่อนเกิดเหตุตนเองออกมาสูบบุหรี่ที่หน้าร้าน ทั้งที่ไม่เคยสูบมาก่อน ออกมาได้ไม่นานก็เห็นควันพวยพุ่งออกมาจากหลังคาร้าน จากนั้นก็มีเปลวไฟลุกลาม เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก จะเข้าไปช่วยเพื่อนก็ไม่ทัน เพราะเพลิงลุกลามอันตรายมาก โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอดชีวิตมาได้ 3 คน เสียชีวิต 2 คน คือ นายสุวิชชา ศิริสลุง หรือลี่ นางสาวน้ำทิพย์ ทับสุข หรืออัย ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นสามีภรรยากัน และมีลูกเล็กด้วย ไม่คิดว่าร้านที่ตนเองมาเที่ยวบ่อยครั้งจะไม่ปลอดภัย ไม่คาดคิดจะเกิดเหตุการรุนแรงได้ขนาดนี้
ด้าน นางจันสุดา ตันลา มารดาของ "น้องดิน" นายฐิติวัฒน์ แก้วกัณหา นักร้องนำวงทศกัณฐ์ ซึ่งยังสูญหาย เปิดเผยว่า ครอบครัวยังไม่สามารถยืนยันชะตากรรมของลูกชายได้ แม้เข้าตรวจสอบข้อมูลที่สถาบันนิติเวชแล้ว พร้อมเตรียมเดินทางตรวจสอบโรงพยาบาลอื่นต่อไป โดยวิงวอนผู้ที่มีข้อมูลช่วยแจ้งเบาะแส
นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระบุว่า กระทรวงยุติธรรมจะจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาท ส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือตามความเสียหาย สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท พร้อมตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกให้ญาติยื่นเอกสารขอรับสิทธิ
ขณะที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ การรับร่างผู้เสียชีวิต และการออกใบมรณบัตร ส่วนญาติที่ยังไม่สามารถระบุตัวผู้เสียชีวิตได้ ขอให้นำญาติสายตรงเข้าตรวจ DNA เพื่อยืนยันตัวตน
นอกจากนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจรายละ 20,000 บาท พร้อมสนับสนุนการเคลื่อนย้ายศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีรายงานเบื้องต้นว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ 2 นาย ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียด