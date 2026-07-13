ป.บุกรวบ "ดร.วิน-น้องสาว" แก๊งโกงสอบท้องถิ่น-เผย "จ่าพิชิต" ติดต่อขอมอบตัวแล้ว

กองปราบบุกรวบ"ดร.วิน-น้องสาว" ขบวนการโกงสอบท้องถิ่น เผยสนิท "พิพัฒน์ รัชกิจประการ" ส่วน "จ่าพิชิต"แอบติดต่อขอมอบตัว เชื่อออกหมายจับเพิ่มอีกเร็ว ๆ นี้
วันนี้ ( 13 ก.ค. ) ที่ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. ได้รวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาคดีการทุจริตสอบเข้าข้าราชการสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายวิน ธนพชรโภคิน หรือ อัศวิน โชติพนัง อายุ 40 ปี ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , น.ส.ศตพร ธนพชรโภคิน อายุ 30 ปี น้องสาวนายวิน และ จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม หรือ จ่าพิชิต ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ในข้อหา" อั้งยี่และซ่องโจร, ม.อาญา 188 ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และ ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฐานนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ"
ล่าสุดมีรายงานว่า ชุดสืบสวนของ กก.2 บก.ป. ได้จับกุม ผู้ต้องหาในคดีนี้ไว้ได้แล้ว 2 ราย คือ นายวิน ที่ก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สปป.ลาว โดยต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวสามารถควบคุมตัวไว้ได้เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานรับตัวข้ามแดน คาดว่าจะนำตัวเข้ามาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามได้ภายในช่วงเย็นของวันนี้ (13 ก.ค.)
ส่วนอีกรายคือ น.ส.ศตพร น้องสาวของนายวิน ถูกจับกุมได้เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ผ่านมาภายใน มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งตอนนี้ควบคุมตัวอยู่ที่กองปราบแล้ว
มีรายงานด้วยว่า ในวันพรุ่งนี้ (14 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ป.ป.ช. จะเดินทางมาสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง 2 คน เพื่อนำข้อมูลใบประกอบสำนวนการสอบสวนในส่วนของ ป.ป.ช. ทั้งนี้สำหรับผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายที่ยังเหลือคือ จ่าพิชิต นั้น ล่าสุดมีรายงานว่า มีความพยายามติดต่อขอเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน อย่างไรก็ตามล่าสุดสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเงินตลอดเวลา คาดว่าจะจับกุมตัวได้ในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้คาดว่าภายในอีกสองสามวันนี้จะมีการออกหมายจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งด้วย
สำหรับ นายวิน มีรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่งมีมติ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ และเป็นรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งตามสายงานนายพิพัฒน์ต้องเป็นผู้เสนอชื่อนายวินต่อคณะรัฐมนตรี แต่ล่าสุดมีการเอารูป นายวิน ในตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ออกไปแล้ว พร้อมขึ้นข้อความว่า อยู่ระหว่างการสรรหา