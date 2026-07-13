สูญเสีย 2 ตำรวจสันติบาล จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

สูญเสีย “ส.ต.ต.สิทธิโชค” และ “ส.ต.ต.เปรมมิกา” ตำรวจสันติบาล 2 ราย เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารและสถานบันเทิง “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” เลขที่ 17 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลาประมาณ 23.57 น. วีนที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียดนั้น
ล่าสุดวันนี้ (13 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ญาติและ ประกาศตามหา เพื่อนร่วมงานของ ส.ต.ต.หญิง เปมิกา อ่อนสี หลังจากที่ทราบว่า เป็นผู้อยู่ในเหตุเพลิงไหม้ร้านดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ทางเพื่อนและญาติ ยังไม่สามารถติดต่อได้
ต่อมาได้รับการรายงานว่า สำหรับ ตำรวจสันติบาล ส.ต.ต. สิทธิโชค บุญทารักษ์ กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 (กก4 บก.ส.3) และ ส.ต.ต.หญิง เปรมมิกา อ่อนศรี สังกัด กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 (กก4 บก.ส.3) ได้เสียชีวิต แล้วทั้ง 2 ราย