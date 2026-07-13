อัยการปราบทุจริต เลื่อนฟังคำสั่ง คดีสินบนทองคำ ไปอีก 1 เดือน เหตุรอให้ตำรวจชี้แจงเรื่องเขตอำนาจการทำคดี

อัยการปราบทุจริต เลื่อนฟังคำสั่ง คดีสินบนทองคำ ไปอีก 1 เดือน ด้านทนายเผยอยู่ระหว่าง รอให้เจ้าพนักงานตำรวจชี้แจงเรื่องเขตอำนาจ-หนังสือเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ไต่สวนอิสระ
วันนี้ (13 ก.ค.) ที่สำนักงานปราบปรามการทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานปราบปรามการทุจริต 2 นัดฟังคำสั่ง ในคดีที่พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปปป. นำสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ โจ๊ก อดีตรอง ผบ.ตร.ในความผิดข้อหาร่วมกันให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการพนักงานอัยการฯ จูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ อันมิชอบด้วยหน้าที่ ตาม มาตรา 167 และปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 157, นายสมบัติ ธรธรรม, นายสรพงศ์ วงษ์สุวรรณ, นายสุรสิทธิ์ แพเกิด ในคดีสินบนทองคำ 246 บาท
โดยในวันนี้พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เดินทางเข้ามารายงานตัวกับพนักงานอัยการช่วงเวลา 10.50 น. ก่อนที่จะเซ็นเอกสารและเดินทางกลับทันทีโดยมอบหมายให้ทนายความเป็นผู้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ต่อมานายสัญญาภัชระ สามารถ ทนายความส่วนตัวของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เปิดเผยว่า ในวันนี้อัยการเลื่อนนัดฟังคำสั่งเป็นวันที่ 18 ก.ย.เวลา 10.00 น.เนื่องจากพนักงานอัยการอยู่ระหว่างสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าพนักงานตำรวจเกี้ยวกับขอบเขตอำนวจ และรอหนังสือเนื้อหาใจความที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้ไต่สวนอิสระ เพื่อนำมาประกอบเข้ากับสำนวนและจะได้มีความเห็นสั่งมีคำสั่งต่อไป
นายสัญญาภัชระ กล่าวอีกว่า เลื่อนนัดในวันนี้จะไม่มีผลกระทบกับสำนวนที่อยู่ในมือของผู้ไต่สวนอิสระเพราะเป็นคนละส่วนกัน ซึ่งตนเชื่อว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในวันนี้ผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาครบทุกคนเพื่อรายงานตัวกับทางอัยการรวมถึงตัวพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ด้วย