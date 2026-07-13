กรมคุ้มครองสิทธิฯ จ่อสั่งจ่ายเยียวยาเหยื่อไฟไหม้เสียชีวิตรายะ 3 แสน

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เผยเร่งพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว รายะ 3 แสนบาท
วันนี้ (13 ก.ค.) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สังกัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ดูจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าวว่า เบื้องต้นเพื่อดำเนินการในการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ที่รับบาดเจ็บ จะเร่งพิจารณาภายในสัปดาห์นี้และหากเป็นไปได้อยากให้เร็วที่สุด เพราะขณะนี้มีจำนวนผู้เสียชีวิต 27 ราย โดยจะได้เงินเยียวยารายละ 300,000 บาท ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยาเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริงรายละไม่เกิน 80,000 บาท
ส่วนแรงงานของร้านตนเองขอดูข้อมูลให้ชัดเจนอีกครั้ง การเยียวยาไม่ได้เลือกเฉพาะคนสัญชาติไทยหากเป็นนักท่องเที่ยวที่สัญชาติอื่นหรือแรงงานข้ามชาติก็เยียวยาหมดตามหลักสิทธิมนุษยชน
นายไตรยฤทธิ์ ยังฝากถึงญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตว่า ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็รับเรื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ที่โรงพยาบาลต่าง ๆ และจะมีการแจ้งสิทธิให้ญาติมาติดต่อขอรับความช่วยเหลือ รับเงินเยียวยา ซึ่งขณะนี้มีการลงพื้นที่และประสานไปพบกับญาติที่โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งขณะนี้ทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 63 ราย
นายไตรยฤทธิ์ยังขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เสียหายครอบครัวผู้เสียหายทั้งผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บว่า หากประสงค์ที่จะได้รับการเยียวยา ซึ่งก็เป็นสิทธิก็ติดต่อยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้โดยตรงหรือแจ้งกับพนักงานสอบสวนให้ประสานกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เราจะส่งคนมารับเรื่องและดำเนินการโดยเร็ว คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ภายในวันพุธจะต้องมีการประชุมคณะอนุกรรมการ ซึ่งต้องการพยานหลักฐานอย่างน้อยก็เป็นชื่อนามสกุลของผู้ที่เสียชีวิตเพื่อที่จะเยียวยาได้เร็วและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็สั่งการมาแล้ว ซึ่งท่านจะมอบเงินเยียวยาด้วยตัวเอง
ส่วนหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงนั้น คือข้อมูลที่ยืนยันว่าเป็นผู้เสียชีวิต เพราะดูตาม ป.วิอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ดูเรื่องนี้อยู่ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการเร่งด่วน ซึ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยกระทรวงยุติธรรมพร้อมช่วยเหลือ