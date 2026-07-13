“มทร.อีสาน” ผงาดติด Top 30 มหาวิทยาลัยไทย เวทีโลกยกย่องงานวิจัย OpenAlex 2026 คว้าอันดับ 2 กลุ่มราชมงคล และอันดับ 4,734 ของโลก สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยสู่เวทีนานาชาติ

วงการอุดมศึกษาทั่วโลกเดินหน้าสู่ยุคใหม่ของการประเมินมหาวิทยาลัย หลังรายงาน Transparent Ranking of Universities: OpenAlex July 2026 โดย Cybermetrics Lab ภายใต้ Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ประเทศสเปน ปรับเกณฑ์การจัดอันดับครั้งสำคัญ ด้วยการใช้ฐานข้อมูล OpenAlex ตามแนวคิด Open Science เป็นแหล่งข้อมูลหลัก เพื่อสะท้อนศักยภาพด้านงานวิจัยจากข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ผลการจัดอันดับล่าสุดปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) สามารถคว้าอันดับ Top 30 ของประเทศไทย พร้อมรั้ง อันดับ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และอยู่ในอันดับ 4,734 ของโลก จากการประเมินสถาบันอุดมศึกษาที่มีรหัส Research Organization Registry (ROR) กว่า 17,400 แห่งทั่วโลก
สำหรับเกณฑ์การจัดอันดับครั้งนี้ มุ่งวัดคุณภาพของผลงานวิจัย โดยพิจารณาจากจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดในกลุ่ม Top 1% ของโลก เป็นตัวชี้วัดหลัก และจำนวนผลงานวิจัยในกลุ่ม Top 10% ของโลก เป็นเกณฑ์ประกอบ สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและการยอมรับของผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงการพัฒนางานวิจัยของ มทร.อีสาน อย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการผลักดันองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคอุตสาหกรรมและสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า ผลการจัดอันดับครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ร่วมกันสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจนได้รับการยอมรับในระดับสากล
“การจัดอันดับครั้งนี้มีความหมายมากกว่าตัวเลขบนตาราง เพราะเป็นการประเมินจากข้อมูลวิจัยที่ตรวจสอบได้จริง ผลงานวิจัยของ มทร.อีสาน ที่ได้รับการอ้างอิงจากนักวิจัยทั่วโลก สะท้อนว่าองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้จริง ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และการพัฒนาสังคม” อธิการบดีกล่าว
ทั้งนี้ มทร.อีสาน เตรียมเดินหน้ายกระดับคุณภาพงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาผลงานในสาขาที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบรางและระบบขนส่งสมัยใหม่ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีการผลิต และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ พร้อมผลักดันงานวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
ผลการจัดอันดับ Transparent Ranking of Universities: OpenAlex July 2026 จึงถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความก้าวหน้าของ มทร.อีสาน ในการสร้างองค์ความรู้ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานความรู้ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน