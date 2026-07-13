คปภ.เผยเจ้าของร้านทำประกันในนามบุคคลธรรมดา เร่งประสาน บ.ประกันภัยเยียวยาเหยื่อ

รองเลขาฯ คปภ.ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ย่านลาดพร้าว เผยเจ้าของร้านทำประกันในนามบุคคลธรรมดา พร้อมเร่งประสานบริษัทประกันภัยจ่ายเงินเยียวยาให้เหยื่อ
วันนี้ (13 ก.ค.) นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเพลิงไหม้สถานบริการโรงเบียร์ ย่านลาดพร้าวว่า เบื้องต้นตรวจพบการทำประกันภัยในส่วนของตัวอาคาร และสถานที่ แต่เวลานี้ยังตรวจไม่พบการทำประกันการรับผิด จากการเป็นสถานประกอบการ ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ว่า มีการทำประกันส่วนนี้หรือไม่ เพราะยังไม่ได้พูดคุยกับเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วน
ซึ่งในวันนี้จะให้เจ้าหน้าที่ คปภ. โทรหาทุกบริษัทประกันภัย เพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัย เพราะบังเอิญสถานที่นี้มีการทำประกันในชื่อบุคคลธรรมดาคือ เจ้าของ
ขณะที่ในส่วนที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ซึ่งมีการพิสูจน์อัตตลักษณ์ผู้เสียชีวิตไปได้แล้วบางส่วน กรณีนี้จะนำเลขบัตรประจำตัวประชาชน ไปตรวจสอบข้อมูลว่ามีการทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทใดหรือไม่ รวมถึงประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือแม้กระทั่งประกันสินเชื่อ
รวมถึงจะเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายเงินประกันภัยให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัว ขณะที่ในส่วนที่เหลือ ต้องพิสูจน์อัตตลักษณ์ให้ได้ ก็มีการประสานงานระหว่างภาครัฐอยู่แล้ว ส่วนผู้บาดเจ็บ จะติดต่อประสานกับญาติเพื่อขอข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบการทำประกัน
นายอดิสร เปิดเผยอีกว่า ล่าสุด เลขาธิการ คปภ. ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเรื่องนี้โดยเฉพาะ ฉะนั้นทุกคนที่คิดว่ามีญาติที่ประสบเหตุการณ์ แล้วอาจจะมีประกันภัย ขอให้แจ้งเลขบัตรประชาชนเข้ามา
โดยการช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตในเหตุการณ์แบบนี้ จะมีเงิน 2 ส่วน ส่วนแรกเงินช่วยเหลือจากภาครัฐก็จะอยู่ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะมีกำหนดไว้แล้ว ส่วนประกันภัย จะขึ้นกับทุนประกันภัยที่มี ถ้าตรวจพบเราจะเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายโดยเร็วที่สุด