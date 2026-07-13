รู้จุดต้นเพลิง "โรงเบียร์ลาดพร้าว" อยู่หลังเวที คาดประมาท-ดึงนักฟิสิกส์เคมีร่วมหาสาเหตุ

รอง ผบ.ตร. กำชับเร่งหาสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ดังลาดพร้าว คาดประมาท- ด้าน พฐ. พบจุดต้นเพลิงบริเวณเวที ดึงนักฟิสิกส์-เคมีร่วมตรวจสอบ
วันนี้ ( 13 ก.ค.) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร.กล่าวถึงกรณีเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าวว่า เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากความประมาท โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องและกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก ส่วนในด้านคดีได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพื่อระบุตัวผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้าน พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) กล่าวว่า หลังจากเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ เบื้องต้นรู้จุดต้นเพลิงแล้วอยู่บริเวณเวที แต่จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะนำนักฟิสิกส์เคมี มาร่วมตรวจสอบด้วย จะได้รู้แน่ชัดว่าสาเหตุเกิดจากอะไร