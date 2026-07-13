เปิดรายชื่อยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตแล้ว 10 ราย เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว

สปภ.รายงานสรุปเหตุเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าว ตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว 10 ราย
จากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ย่านลาดพร้าว ใกล้ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กทม. เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ช่วงเวลาประมาณ 23.50 น.ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (13 ก.ค.) มีรายงานว่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) รายงานว่า สรุปเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารและสถานบันเทิง (โรงเบียร์) ซอยลาดพร้าว 1 พื้นที่เขตจตุจักร เมื่อเวลา 23.57 น. ที่ผ่านมา โดยมีผู้เสียชีวิตรวม 27 ราย เป็นชาย 9 ราย และหญิง 18 ราย ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน 18 ราย
ผู้เสียชีวิต 27 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 9 ราย และเพศหญิง 18 ราย ซึ่งตรวจสอบและยืนยันตัวตนแล้ว 10 ราย ดังนี้
1.นางสาวณหทัย สัจรเลิศ
2.นายอภินันท์ เพ็งศรี
3.นายพิษณุ แตงโสภา
4.นางสาวพิภาพร แจ่มแจ้ง
5.นายท็อป สโรมล
6.นางสาวอภิญญา สุขทองลา
7.นาย Phonepaseut Pounqppny (สัญชาติลาว)
8.นางสาวอัชราภรณ์ สุทธิสิน
9.นายสุวิชชา ศิริลิลุง
10.นางสาวกนกทพิย์ ศรีสุข
ทั้งนี้ในที่ที่เกิดเหตุดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 63 ราย เป็นเพศชาย 21 ราย เพศหญิง 26 ราย ไม่ทราบเพศจำนวน 16 ราย นำส่งโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 11 ราย โรงพยาบาลพญาไทพหลโยธิน จำนวน 11 ราย โรงพยาบาลวิมุต จำนวน 9 ราย โรงพยาบาลเปาโลเกษตร จำนวน 5 ราย โรงพยาบาลลาดพร้าวจำนวน 5 ราย โรงพยาบาลเพชรเวชจำนวน 4 ราย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จำนวน 4 ราย โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน 4 ราย โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 จำนวน 2 ราย โรงพยาบาลพระราม 9 จำนวน 1 ราย โรงพยาบาล CGH พหลโยธิน จำนวน 1 ราย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 1 ราย โรงพยาบาลพญาไท 2 จำนวน 1 ราย โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 2 ราย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 1 ราย และโรงพยาบาลภูมิพลจำนวน 1 ราย