ด่วน! เพลิงไหม้ร้านเหล้าย่านลาดพร้าว เสียชีวิตแล้ว 27 ราย บาดเจ็บอีกนับสิบ

เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านเหล้าย่านลาดพร้าว สลดพบผู้เสียชีวิตแล้ว 27 ราย ส่วนใหญ่ติดอยู่ภายในห้องน้ำ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกนับสิบ
เมื่อเวลา 23.57 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ศูนย์วิทยุพระรามได้รับแจ้งจากสายด่วน 199 เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหาร "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" ใกล้ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร จึงประสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารเข้าตรวจสอบ พร้อมระดมกำลังจากสถานีดับเพลิงพหลโยธิน พญาไท และห้วยขวาง เข้าสนับสนุนการระงับเหตุ
เมื่อเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุ พบเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในร้าน มีผู้ติดค้างอยู่จำนวนมาก เบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟลวก 1 ราย ก่อนจะเร่งใช้น้ำ 3 หัวฉีดเข้าควบคุมเพลิง
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 35 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว 27 ราย ส่วนใหญ่ติดอยู่ภายในบริเวณห้องน้ำ นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบราย ถูกนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้และสรุปความเสียหายอย่างละเอียดต่อไป
ล่าสุดเมื่อเวลา 03.00 น. มีรายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตมีทั้มด 27 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 18 คน และผู้บาดเจ็บ18 คน จนท.กำลังดำเนินการ