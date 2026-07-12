ฝนตกงูชุมเจ้าหน้าที่จับงูเหลือม 22 ตัว ส่งกรมป่าไม้นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

วันนี้ 12 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานที่กักเก็บงู ภายในซอยบุญคุ้มแปดไร่ ซอย 5 หมู่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นางสาวยุวธิดา ขลิบทองรอด เลขาชมรมสนับสนุนพิเศษหน้าพระลาน พร้อมด้วยนายอำนาจ แสงสว่าง หัวหน้าจุดประสานเหตุซอยบุญคุ้ม และทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเคลื่อนย้ายงูเหลือมขนาดใหญ่ จำนวน 22 ตัว ที่เก็บไว้ภายในกรงพักงู เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เขตบางเขน นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ป่า
เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมีงูออกหากินและเข้าพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้น ทำให้ศูนย์ได้รับแจ้งจากประชาชนให้เข้าช่วยจับงูเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้พื้นที่กักเก็บงูไม่เพียงพอ จึงต้องเร่งส่งมอบงูให้กรมป่าไม้เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และเตรียมรองรับงูที่อาจมีการจับเพิ่มเติมในระยะนี้
นางสาวยุวธิดา ขลิบทองรอด เปิดเผยว่า ศูนย์รับแจ้งเหตุเข้าช่วยเหลือประชาชนที่พบงูเข้าบ้าน โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านการฝึกอบรมการจับงูทั้งชนิดมีพิษและไม่มีพิษ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่จากพื้นที่ใกล้เคียงนำงูที่จับได้มาฝากไว้ที่ศูนย์ ก่อนรวบรวมส่งมอบให้กรมป่าไม้นำกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
นางสาวยุวธิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำงูส่งมอบให้กรมป่าไม้ในครั้งนี้ เป็นไปตามขั้นตอนการดูแลสัตว์ป่าที่ถูกต้อง โดยงูทุกตัวจะได้รับการตรวจสอบสภาพร่างกายก่อนส่งต่อ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถกลับไปดำรงชีวิตในธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย พร้อมย้ำว่า ศูนย์ไม่มีนโยบายกักขังสัตว์ป่าไว้เป็นเวลานาน แต่จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่แหล่งอาศัยตามธรรมชาติโดยเร็วที่สุดและจากสถิติของศูนย์ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการแจ้งเหตุงูเข้าบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอคลองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงูเหลือมที่ออกมาหากินหลังมีฝนตกหนัก และบางส่วนเข้าไปหลบซ่อนตามพงหญ้า สวนรกร้าง ท่อระบายน้ำ รวมถึงบริเวณคอกสัตว์และบ้านเรือนประชาชน
ด้านนายอำนาจ แสงสว่าง กล่าวว่า ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่งูเหลือมเริ่มออกหากินมากขึ้น โดยมักเข้ามาในพื้นที่ชุมชนเพื่อหาอาหาร โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงของประชาชน ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือให้เข้าจับงูตามบ้านเรือนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ขอฝากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง ดูแลบุตรหลานและสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด รวมทั้งตรวจสอบบริเวณบ้านและอุดช่องทางที่งูอาจเล็ดลอดเข้ามาได้ เช่น การติดตั้งตาข่ายหรือแนวกั้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากงูเข้าบ้านในช่วงฤดูฝน