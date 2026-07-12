ราชทัณฑ์เผย "ศุภชัย ศรีศุภอักษร" อดีตประธานสหกรณ์คลองจั่นฯ เสียชีวิตแล้วหลังป่วยหนัก

กรมราชทัณฑ์เปิดเผย "ศุภชัย ศรีศุภอักษร" อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ผู้ต้องขังคดีฟอกเงินและยักยอกทรัพย์หมื่นล้าน เสียชีวิตแล้วที่รพ.ทรวงอก หลังถูกส่งตัวออกไปรักษาโรคประจำตัว ด้านญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
วันนี้ (12 ก.ค.) พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องขังสำคัญในคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ได้เสียชีวิตลงแล้ว โดยก่อนหน้านี้ นายศุภชัยมีอาการป่วย ทางเรือนจำจึงได้ส่งตัวออกไปรักษายังโรงพยาบาลภายนอก เริ่มแรกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ก่อนจะได้รับการส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลทรวงอก จนกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งทางครอบครัวและญาติไม่ได้ติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้
สำหรับ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นอดีตประธานกรรมการบริหาร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด และเป็นจำเลยสำคัญในคดีมหากาพย์ทุจริต ยักยอกทรัพย์ และฟอกเงิน ซึ่งสร้างความเสียหายรวมมูลค่ามากกว่า 16,000 ล้านบาท