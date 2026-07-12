“ศุลกากรช่องจอม“ เปิดปฏิบัติการ “อวสานอาหารหรู” .. บุกทลาย “คลังค้าส่งอาหารนำเข้าฯ” เจ้าใหญ่เก่าแก่กลางโคราช .. ตะลึง “มีของเถื่อน ปนหมดอายุ บางส่วนไร้ อย.” .. ผงะกำลังแพ็กส่งลูกค้าทั่วประเทศ !!

นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ นายด่านศุลกากรช่องจอม เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการปกป้องพี่น้องประชาชนจากสินค้าเถื่อนประเภทต่างๆโดยเฉพาะอาหาร เครื่องดื่ม ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย และเป็นภาระในด้านค่ารักษาพยาบาลนั้น ทำให้นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร น.ส.สุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ รองอธิบดีฯ น.ส.ลลิตา อรรถพิมล ผอ.ศุลกากรภาค 2 ได้มอบนโยบายให้ด่านศุลกากรช่องจอม ซึ่งดูแล 3 จังหวัดอีสานใต้ คือ โคราช สุรินทร์ บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรทุกเพศทุกวัยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจะต้องเพิ่มความเข้มงวดกวดขันสินค้าตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องสังคมจากสินค้าที่ไม่พึงปรารถนาและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่สุจริตให้ได้มากที่สุด
นายประสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่าจากข้อสั่งการดังกล่าว ทำให้ศุลกากรช่องจอมได้ยกระดับการเฝ้าระวังสินค้าเถื่อนในแทบจะทุกมิติ ทำให้ทราบข้อมูลถึงความน่าสงสัยหลายอย่างจนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและขอยื่นคำร้องขอออกหมายค้นจากศาลจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิดปฏิบัติการ “อวสานอาหารหรู” โดยทำการตรวจค้นและอายัดสินค้าจาก “คลังค้าส่งอาหารนำเข้าฯ” กว่า 15,000 รายการ มูลค่าราว 3,500,000 บาท ได้ในท้ายที่สุด
นายประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากคือเป็นคลังหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตค้าส่งอาหารนำเข้าราคาแพงจากต่างประเทศที่เปิดกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคนมีฐานะ อีกทั้งมีลักษณะการค้าชนิดที่เรียกว่าครบวงจรทั้ง ค้าส่ง ค้าปลีก ค้าออนไลน์ รวมถึงปรุงสดพร้อมทาน ซึ่งขณะที่เข้าจับกุมก็พบว่ากำลังแพ็กส่งลูกค้าทั่วประเทศ แต่สินค้าที่พบหลายรายการทั้ง อาหารกระป๋อง ซอส เครื่องปรุง ขนม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ มีส่วนหนึ่งที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร ไม่มีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยจาก อย. รวมทั้งบางส่วนยังเป็นสินค้าที่หมดอายุ แม้ว่าทางเจ้าของร้านได้ให้ความร่วมมืออย่างดีและอ้างว่ารับสินค้าต่อมาอีกทอดหนึ่งโดยคาดไม่ถึงเรื่องการที่จะต้องมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมาไม่ทราบว่าส่งผลกระทบไปแล้วมากน้อยขนาดไหน
“เราจะยกระดับมาตรการในการปกป้องสังคมจากสินค้าเถื่อนอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ชนิดต่างๆที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อปกป้องพี่น้องชาวอีสานใต้ตามนโยบายรัฐบาลและกรมศุลกากร โดยขอเตือนผู้ประกอบการว่าจะต้องใส่ใจในการประกอบธุรกิจให้มากขึ้นโดยผู้ขายไม่สามารถอ้างถึงความไม่รู้ไม่เข้าใจกฏหมายนั้นไม่ได้และหากรู้ตัวว่ากำลังทำผิดก็ให้รีบกลับตัวกลับใจอย่าเห็นแก่กำไรส่วนต่างที่มากเกินไปจนขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเรากำลังเฝ้าติดตามและเร่งจับกุมอย่างต่อเนื่องแม้ว่ากรมศุลกากรจะยกเลิกเงินรางวัลนำจับแล้วก็ตามที“ นายประสิทธิ์กล่าวทิ้งท้าย