หนุนกำลังใจชายแดนใต้ ถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ยะลา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า พุทธศาสนิกชนจังหวัดยะลาร่วมประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 22 ครั้งที่ 187 พร้อมพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 150 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พระสงฆ์และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
พิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 ณ วัดเวฬุวัน อ.เมือง จ.ยะลา โดยพระเทพวชิรนายก เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน และเจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์จาก 323 วัด ร่วมรับถวายสังฆทานและเจริญพระพุทธมนต์ ขณะที่ พ.อ.ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนศาล ทหาร ตำรวจ จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ภายในงานมีการมอบกองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ ประกอบด้วยทุนครูดีมีศีลธรรม จำนวน 2 ทุน และกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ จำนวน 188 ทุน รวมผู้ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 190 ราย
พระเทพวชิรนายกกล่าวสัมโมทนียกถาว่า การร่วมถวายสังฆทานและประกอบบุญในครั้งนี้เป็นการสั่งสมทานบารมี ศีลบารมี และปัญญาบารมี พร้อมตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความรัก ความสามัคคี และสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ พร้อมย้ำว่า ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นพลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคมไทย ก่อนอำนวยพรให้ผู้ร่วมงานประสบความสุข ความเจริญ และขอให้บุญกุศลที่ร่วมกันสร้างในครั้งนี้เป็นพลังเกื้อหนุนให้สันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง
กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิ สมาคม สหพันธ์ ชมรม และเครือข่ายพุทธบริษัท 4 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ร่วมกันดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งกำลังใจแก่พระสงฆ์ ครู และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และร่วมส่งเสริมการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ โครงการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นโดยวัดพระธรรมกาย ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่าย ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างขวัญกำลังใจแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ขณะที่โครงการกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ได้มอบกองทุนแล้ว 41,757 กองทุน พร้อมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมปริมาณกว่า 6,000 ตัน สะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง