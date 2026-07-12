เพลิงไหม้วอดโกดังโรงงานเฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. ลำลูกกาได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานเฟอร์นิเจอร์ บริเวณ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ คลอง 8 หมู่ 14 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงเร่งประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลลำลูกกา และรถดับเพลิงจากเทศบาลใกล้เคียง กว่า 10 คัน เร่งเข้าควบคุมเพลิง
ในที่เกิดเหตุพบว่าเป็นโกดังผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งพบว่าวัสดุภายในโกดังส่วนใหญ่เป็นไม้และ กระป๋องสารเคมี เช่นเป็นเชื้อคุมอย่างดี จึงทำให้ไฟโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ความร้อนทำให้ ตัวโครงสร้างอาคารถล่ม ลงมา เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง จึงสามารถควบคุมไว้ได้ในวง แต่ยังคงต้องฉีดน้ำเลี้ยงกองดังกล่าวเนื่องจากพบว่าใต้หลังคาที่ถล่มมีวัสดุที่เกิดการประทุได้อย่างต่อเนื่องและมีการระเบิดเป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังพบว่าบ้านพักคนงานของโกดังใกล้เคียงกัน ถูก ไฟไหม้ลุกลามไปติดบ้านพักคนงานได้รับความเสียหาย2 หลังคาเรือน โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
นางสาวณัฏฐณิชา ผู้เห็นเหตุการณ์ ซึ่งเป็นเจ้าของโกดังเฟอร์นิเจอร์ใกล้เคียงกัน ตั้งอยู่เลขที่ 24 / 4 ให้การว่า บ้านของตัวเองเป็นโกดังทำเฟอร์นิเจอร์เช่นกันซึ่งอยู่ติดกับโกดังหลังที่เกิดไฟไหม้ ก่อนเกิดเหตุตนเองเห็นประกายไฟขึ้นบริเวณโกดังดังกล่าว จากนั้นตนเองจึงได้วิ่งออกมาบอกพ่อกับแม่ให้โทรหาเจ้าของโรงงานเพราะทราบว่าเค้ามีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อติดต่อกัน แต่โทรแล้วเขาไม่รับสาย จึงรีบวิ่งไปบอกคนงานและตะโกนเรียกให้คนที่อยู่ในแถวนั้นว่าไฟไหม้ จากนั้นคนงานพยายาม ใช้ถังดับเพลิงที่มีอยู่ภายในโรงงานจะฉีดดับไฟที่ลุกไหม้แต่ก็ไม่สามารถดับได้ เนื่องจากไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วและแรงมาก มันเอาไม่ทันแล้ว ซึ่งขณะนั้นสายไฟก็ไหม้และพาดหล่น ลงมาด้วย ตนเองจึงรีบขนทรัพย์สินที่สำคัญและหอบลูกออกมาเพื่อหนีตาย และรีบ แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ซึ่งขณะนั้นเพลิงได้ ลุกลามไม่บริเวณบ้านพักคนงานของตนเองซึ่งอยู่ใกล้กับโกดังที่ไฟไหม้ เสียหายจำนวน 2 หลังคาเรือน โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จากเทศบาลตำบลลำลูกกา , เทศบาลตำบลบึงคำพร้อย และเทศบาลใกล้เคียง กว่า 10 คัน เร่งใช้น้ำฉีดที่ ตัวอาคารดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดเผยว่า ตัวโครงสร้างอาคารเกิดการถล่มยุบตัวลง จึงทำให้วัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ภายใต้อาคารเกิดการประทุ อีกทั้งเชื้อเพลิงบางอย่างเป็นพวกทินเนอร์ จึงทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องทุบตัวโค้งหลังคาออกเพื่อฉีดน้ำเลี้ยงไว้ เบื้องต้นใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัด แต่ยังคงต้องใช้น้ำฉีดเพื่อเลี้ยงตัวกรองใต้อาคารซึ่งเป็นวัสดุที่จะสามารถเกิดการปะทุขึ้นมาได้ตลอดเวลา เพราะพบว่าระหว่างการฉีดน้ำดับเพลิงมีเสียงระเบิดดังอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าเป็นกระป๋องสี และกระป๋องทินเนอร์
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำเลี้ยงบริเวณโครงสร้างอาคารของโกดังดังกล่าว ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ พร้อมบันทึกภาพในที่เกิดเหตุเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจะได้สอบสวน ผู้อยู่ในเหตุการณ์ เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้พร้อม ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน(ศพฐ.1) เข้ามาตรวจสอบ สาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ส่วนความเสียหาย ยังประเมินค่าไม่ได้ ต้องรอเจ้าของโรงงานและผู้เกี่ยวข้อง มาสอบสวนอย่างละเอียดต่อไป