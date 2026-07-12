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รวบ นศ.วัย 18 ตระเวนลัก จยย.3 คันรวด ก่อนหนีมาจนมุมเมืองกรุง อ้างหาเงินใช้หนี้นอกระบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online - ตำรวจกองปราบรวบ นศ.วัย 18 ปี ตระเวนลัก จยย. 3 คันรวดใน 10 วัน ก่อนหนีมากบดานเมืองกรุง เจ้าตัวสารภาพหาเงินใช้หนี้นอกระบบ


วันนี้ (12 ก.ค. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ต.เอกสิทธิ์ อินทร์โท่โล่ สว.กก.3 บก.ป.นำกำลังจับกุม นายบุญฤทธิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 18 ปี นักศึกษา ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดมหาสารคาม ที่ จ.755/2569 ลงวันที่ 7 ก.ค.69 ข้อหา “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน” และ หมายจับศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 119/2569 ลงวันที่ 8 ก.ค.69 ข้อหา“ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน”​​​​​​​​ได้ที่บริเวณซอยพหลโยธิน 69/7 เขตบางเขน กรุงเทพฯ พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า XMAX 300 สีแดง-ดำ 1 คัน

สืบเนื่องจากช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2569 ผู้เสียหายใน จ.มหาสารคาม ได้โพสต์ร้องเรียนผ่านเพจเฟซบุ๊ก "ช่องแจ้งข่าวชาวสารคาม" หลังรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวหายไปจากหอพัก ตำรวจ สภ.เมืองมหาสารคาม จึงรวบรวมหลักฐานจนศาลอนุมัติออกหมายจับ ต่อมาตำรวจกองปราบสืบทราบว่าผู้ต้องหาหนีมากบดานในกรุงเทพฯ จึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว

​จากการสอบสวน นายบุญฤทธิ์ ยอมรับสารภาพว่า ตนเองติดหนี้นอกระบบและถูกเจ้าหนี้ข่มขู่กดดันอย่างหนัก จึงตัดสินใจก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์มาแล้ว 2 คันรวดภายในเวลาแค่ 2 วัน ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู พอรู้ตัวว่าถูกตำรวจไล่ล่า จึงขี่รถหนีมาที่จ.มหาสารคาม และลงมือก่อเหตุลักรถ ยามาฮ่า XMAX 300 อีกคัน เพื่อใช้เป็นพาหนะหลบหนีเข้ากรุงเทพฯ รวมก่อเหตุ 3 คัน ภายในเวลาเพียง 10 วัน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมหาสารคาม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป





รวบ นศ.วัย 18 ตระเวนลัก จยย.3 คันรวด ก่อนหนีมาจนมุมเมืองกรุง อ้างหาเงินใช้หนี้นอกระบบ
รวบ นศ.วัย 18 ตระเวนลัก จยย.3 คันรวด ก่อนหนีมาจนมุมเมืองกรุง อ้างหาเงินใช้หนี้นอกระบบ
รวบ นศ.วัย 18 ตระเวนลัก จยย.3 คันรวด ก่อนหนีมาจนมุมเมืองกรุง อ้างหาเงินใช้หนี้นอกระบบ