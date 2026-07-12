รวบ นศ.วัย 18 ตระเวนลัก จยย.3 คันรวด ก่อนหนีมาจนมุมเมืองกรุง อ้างหาเงินใช้หนี้นอกระบบ

MGR Online - ตำรวจกองปราบรวบ นศ.วัย 18 ปี ตระเวนลัก จยย. 3 คันรวดใน 10 วัน ก่อนหนีมากบดานเมืองกรุง เจ้าตัวสารภาพหาเงินใช้หนี้นอกระบบ
วันนี้ (12 ก.ค. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ต.เอกสิทธิ์ อินทร์โท่โล่ สว.กก.3 บก.ป.นำกำลังจับกุม นายบุญฤทธิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 18 ปี นักศึกษา ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดมหาสารคาม ที่ จ.755/2569 ลงวันที่ 7 ก.ค.69 ข้อหา “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน” และ หมายจับศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 119/2569 ลงวันที่ 8 ก.ค.69 ข้อหา“ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน”ได้ที่บริเวณซอยพหลโยธิน 69/7 เขตบางเขน กรุงเทพฯ พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า XMAX 300 สีแดง-ดำ 1 คัน
สืบเนื่องจากช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2569 ผู้เสียหายใน จ.มหาสารคาม ได้โพสต์ร้องเรียนผ่านเพจเฟซบุ๊ก "ช่องแจ้งข่าวชาวสารคาม" หลังรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวหายไปจากหอพัก ตำรวจ สภ.เมืองมหาสารคาม จึงรวบรวมหลักฐานจนศาลอนุมัติออกหมายจับ ต่อมาตำรวจกองปราบสืบทราบว่าผู้ต้องหาหนีมากบดานในกรุงเทพฯ จึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน นายบุญฤทธิ์ ยอมรับสารภาพว่า ตนเองติดหนี้นอกระบบและถูกเจ้าหนี้ข่มขู่กดดันอย่างหนัก จึงตัดสินใจก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์มาแล้ว 2 คันรวดภายในเวลาแค่ 2 วัน ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู พอรู้ตัวว่าถูกตำรวจไล่ล่า จึงขี่รถหนีมาที่จ.มหาสารคาม และลงมือก่อเหตุลักรถ ยามาฮ่า XMAX 300 อีกคัน เพื่อใช้เป็นพาหนะหลบหนีเข้ากรุงเทพฯ รวมก่อเหตุ 3 คัน ภายในเวลาเพียง 10 วัน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมหาสารคาม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป