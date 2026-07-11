ศาลไม่ให้ประกัน "รินริน" มือส่งกระเป๋าซุกเฮโรอีนไปออสเตรเลีย ชี้ทำเป็นกระบวนการ เชื่อจะหลบหนี

ศาลไม่ให้ประกัน "รินริน" มือส่งกระเป๋าซุกเฮโรอีนไปจำหน่ายออสเตรเลีย ชี้กระทำความผิดเป็นกระบวนการ อัตราโทษสูง เชื่อจะหลบหนี
วันนี้ (11 ก.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) สามารถขยายผลเข้าจับกุมนายเอกวิทย์ หรือ เพ้ง อายุ 41 ปี ผู้ต้องหาเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเจ้าของบัญชีแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อ “rin rin” โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้ติดต่อว่าจ้างขบวนการให้ลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวนายเอกวิทย์ ได้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ก่อนจะคุมตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
ล่าสุดพนักงานสอบสวนกองบัญขาการตำรวตปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ได้คุมตัวนายเอกวิทย์ ผู้ต้องหา มายื่นฟ้องฝากขังต่อศาลอาญา ในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งศาลอาญาอนุญาตให้ฝากขังตามคำร้อง
ภายหลัง นายเอกวิทย์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว
ศาลอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตพิเคราะห์แล้วของกลางจำนวนมาก การกระทำความผิดเป็นขบวนการ อัตราโทษสูง หากปล่อยชั่วคราวน่าเชื่อว่าจะหลบหนี ให้ยกคำร้อง