ผบ.ตร.ไฟเขียวตำรวจติดอาร์ม ไปขออนุญาตให้ถูกต้อง น.1 เผยเพื่อแยกแยะโรงพัก

MGR Online-ผบช.น.เผยดราม่าอาร์มตำรวจ ไม่มีนัยยะแอบแฝง เป็นสัญลักษณ์แยกแยะ สน.เอาแลนด์มาร์คในพื้นที่ใช้เป็นโลโก้ ผบ.ตร.สั่งขออนุญาตให้ถูกต้อง ชี้มีขั้นตอนการออกแบบ และขออนุญาต
วันนี้ (11 ก.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.กล่าวถึงกรณีดราม่าอาร์มมังกรของ สน.ห้วยขวาง ว่า ได้รายงาน ผบ.ตร.รับทราบแล้ว ติดอาร์มเป็นสัญลักษณ์บอกฝ่ายของแต่ละ สน.โดยเอาแลนด์มาร์ค หรือสถานที่สำคัญในพื้นที่ตัวเองมาใส่ในอาร์ม เช่น สน.ดอนเมือง มีสนามบินใช้รูปเครื่องบิน สน.จักรวรรดิ มีวัดมังกรใช้รูปมังกร ตำรวจเจอหน้ากันดูอาร์มรู้เลยอยู่ สน.ไหน
ผบ.ตร.สั่งการว่า ถ้าไม่ได้ขออนุญาตก็ให้ดำเนินการทำเรื่อง ขออนุญาตการมีเครื่องหมายให้ถูกต้อง บช.น.จะตั้งคณะทำงานแล้วไปศึกษา และทำเรื่องขออนุญาตให้ถูกต้อง มีระเบียบที่สามารถทำเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบได้ โดยมีขั้นตอนในเรื่องการออกแบบ การขออนุญาต เมื่อออกแบบแล้วต้องให้กรมศิลปากรตรวจสอบ ให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบเรื่องสัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ
"ตำรวจที่ปฏิบัติงานเจอหน้ากัน จะได้แยกแยะได้ว่าอยู่ สน.ไหน ในโลโก้จะมีข้อความบอกว่า สน.ไหน ย้ำว่าเป็นเพียงสัญลักษณ์บอกฝ่าย ที่ตำรวจติดในชุดปฏิบัติงาน ไม่มีนัยยะอื่นแอบแฝง ผบ.ตร.มีข้อสั่งการไปทำให้ถูกต้อง" ผบช.น.กล่าว