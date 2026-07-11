โอละพ่อ! "สุภาพร" โร่แจง ปอศ. กรอกข้อมูลผิด ปมถือหุ้น TRUE 3 หมื่นล้าน

MGR Online- "สุภาพร พิมพงษ์" โร่แจงตำรวจ ปอศ. กรอกข้อมูลเว็บไซต์ออนไลน์ยื่นรายงาน ก.ล.ต.ผิด ปมถือหุ้น TRUE 3 หมื่นล้านบาท ทำตลาดหุ้นไทยปั่นป่วน
วันนี้ (11 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากกรณีปรากฎชื่อบุคคลชื่อ "สุภาพร พิมพงษ์" ถือครองหุ้น TRUE 7.0992% หรือ คิดเป็นมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท จนทำให้กลุ่มนักลงทุนในตลาดมุนตั้งข้อสงสัย เนื่องจากเป็นบุคคลดังกล่าว ที่ไม่เคยปรากฎชื่ออยู่ในแวดวงนักลงทุนมาก่อน ก่อนที่ต่อมา ทางบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) จะออกมาชี้แจงว่าธุรกรรมดังกล่าว "ไม่มีอยู่จริง" และข้อมูลในรายงานอาจคลาดเคลื่อน ขณะที่ทาง ก.ล.ต. เองก็ได้เข้ามาตรวจสอบ และ ยืนยันว่าข้อมูลในรายงานที่ "สุภาพร พิมพงษ์" ยื่นมานั้น "ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง" และพบความผิดปกติหลายจุดว่าล่าสุด ตำรวจ บก.ปอศ. เปิดเผยว่า เมื่อวานที่ผ่านมา ได้มีการสอบปากคำ"สุภาพร พิมพงษ์" และ ตัวแทนจาก ก.ล.ต. เพื่อซักถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น จนทราบว่า น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิด หรือ ขาดความเข้าใจในการกรอกข้อมูลยื่นรายงาน แบบ 246-2 ของ "สุภาพร พิมพงษ์"
โดย"สุภาพร พิมพงษ์" ยอมรับว่า ตนเองไม่ได้มีความรู้เรื่องการลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ 10 ปีก่อน ตนเองเคยซื้อกองทุนผ่านธนาคารหนึ่ง โดยไม่ทราบว่าเป็นกองทุนเกี่ยวกับอะไร กระทั่งเมื่อไม่นานที่ผ่านมา เกิดอยากรู้ว่าตนมีกองทุนอยู่ประมาณเท่าใด และ เป็นกองทุนเกี่ยวกับอะไร เพราะจะได้ติดตามเงินปันผล จึงเข้าไปทำการยื่นรายงาน แบบ 246-2 กับทาง ก.ล.ต. แต่ด้วยความที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นรายงานดังกล่าว ประกอบกับด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงนำข้อมูลที่พบเจอทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์ Thai NVDR ไปกรอกลงในรายงาน แบบ 246-2 จึงทำให้เกิดข้อมูลดังกล่าวปรากฏขึ้นมา
โดย"สุภาพร พิมพงษ์" ยืนยันว่า ตนเองไม่เคยซื้อหุ้น หรือ ถือครองหุ้น TRUE จำนวนมาก ตามที่ปรากฎเป็นข่าว แต่อย่างใด