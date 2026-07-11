ตร.ผนึก ธปท. ตั้งศูนย์ AOGC ลุยตัดวงจรการเงินพนันออนไลน์-ทุนเทา เชื่อมข้อมูลสกัดธุรกรรมผิดปกติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผนึกกำลังธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมตั้งศูนย์ปราบพนันออนไลน์ เดินหน้าปราบ - ตัดวงจรการเงินพนันออนไลน์และเครือข่ายทุนเทา
วันนี้ (11 ก.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย นำโดย นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประชุมหารือร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์และเครือข่ายทุนเทา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือเชิงรุกในการตัดวงจรทางการเงินของพนันออนไลน์และเครือข่ายทุนเทา โดยไม่ให้สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงิน และระบบการชำระเงิน (Payment Gateway) ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า การพนันออนไลน์ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมทางการเงิน การฟอกเงิน และเครือข่ายทุนสีเทา แม้ว่าผู้กระทำผิดจะเริ่มใช้สินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น แต่บัญชีธนาคาร บริการรับชำระเงิน และ Payment Gateway ยังคงเป็นช่องทางหลักในการรับ-ส่งและหมุนเวียนเงินของเครือข่ายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่าปัจจุบันมิจฉาชีพใช้ Payment Gateway เป็นช่องทางหนึ่งในการทำธุรกรรม เพืออำพราง และหมุนเวียนเงินของเครือข่ายเว็บพนัน จึงได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อหามาตรการในการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่าน Payment Gateway หรือใช้ Payment Gateway ในการฟอกเงิน
จากการหารือดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้มีความร่วมมือกันในหลายรูปแบบ ได้แก่
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการแจ้งเตือนเชิงรุก : กำหนดกลไลการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการรับชำระเงิน เพื่อให้สามารถระบุ ติดตาม และจัดการบัญชีหรือช่องทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
2. การสนับสนุนการสืบสวนและติดตามเส้นทางการเงิน : หารือแนวทางที่ภาคการเงินจะสามารถสนับสนุนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเร่งรัดการติดตามเส้นทางการเงิน การขยายผล และการดำเนินคดีกับผู้มีบทบาทสำคัญในเครือข่าย
3. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกขนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), ธนาคารแห่งประเทศไทย, สถาบันการเงิน, ผู้ให้บริการ Payment Gateway และผู้ให้บริการทางการเงินอื่น เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ในภาพรวม
นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจัดตั้งศูนย์ Anti Online Gambling Center (AOGC) เพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ และมอนิเตอร์ธุรกรรมที่ผิดปกติ เพื่อให้การอายัดบัญชีเป็นไปอย่างทันท่วงที โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการส่งข้อมูลธุรกรรมที่ผิดปกติ และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งตัวอย่างธุรกรรมที่คาดว่าน่าจะเป็นการใช้ Payment Gateway เป็นช่องทางในการรับเงินหมุนเวียนจากการพนัน
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์และเครือข่ายทุนเทา ลดการใช้บัญชีธนาคารและช่องทางการชำระเงินของประเทศในการกระทำความผิด สนับสนุนการสืบสวน ขยายผล และบังคับใช้กฎหมายใต้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคการเงินในการรับมืออาชญากรรมทางการเงิน