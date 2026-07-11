คุมฝากขัง “เอกวิทย์” เจ้าของไลน์ "รินริน" ว่าจ้างขนเฮโรอีน ย้ำฝากขอโทษ “แอร์มีนา-ครอบครัว”

ตำรวจ ปส.คุมตัว “เอกวิทย์” เจ้าของบัญชีไลน์ชื่อ “rin rin” ตัวการว่าจ้างขนเฮโรอีนเข้า กทม. เจ้าตัวย้ำฝากขอโทษ “แอร์มีนา-ครอบครัว”
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) สามารถขยายผลเข้าจับกุมนายเอกวิทย์ หรือ เพ้ง อายุ 41 ปี ผู้ต้องหาเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเจ้าของบัญชีแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อ “rin rin” โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้ติดต่อว่าจ้างขบวนการให้ลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวนายเอกวิทย์ ได้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ก่อนจะคุมตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (11 ก.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) พนักงานสอบสวนได้คุมตัวนายเอกวิทย์ ผู้ต้องหา ออกจากห้องควบคุมเพื่อนำตัวส่งฟ้องฝากขังต่อศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก โดยในระหว่างที่เจ้าหน้าที่คุมตัวเดินผ่านสื่อมวลชนที่มาดักรอทำข่าว นายเอกวิทย์ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ตนอยากฝากขอโทษ “แอร์มีนา” รวมถึงแฟนของ น.ส.มีนา และครอบครัวพ่อแม่ของเธอด้วย ตนไม่ได้ตั้งใจทำเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ เมื่อผู้สื่อข่าวได้สอบถามย้ำกลับไปว่า หากไม่ได้ตั้งใจทำไมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในขบวนการลำเลียงยาเสพติดดังกล่าว แต่นายเอกวิทย์ไม่ได้ตอบคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ได้แต่กล่าวคำขอโทษถึง น.ส.มีนา ซ้ำเพียงเท่านั้น
สำหรับกระบวนการสอบสวนตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ดำเนินการสอบปากคำนายเอกวิทย์อย่างเข้มข้น เพื่อขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการรายอื่น ๆ ก่อนที่จะมีการนำตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาในวันนี้ โดยในท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้ระบุคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหา เนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน