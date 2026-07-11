ศาลแพ่งสั่งธนาคารชดใช้ 1 ล้าน คดี ‘ชาล็อต’ ถูกหลอกโอนเงิน 4 ล้านให้มิจฉาชีพ ชี้ประมาทร่วมกัน

ศาลแพ่งสั่งธนาคารกสิกรไทย ชดใช้เงิน 1 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี คดี ‘ชาล็อต ออสติน’ ฟ้อง หลังถูกหลอกโอนเงินจำนวน 4 ล้านบาทให้มิจฉาชีพ ชี้เป็นการประมาทร่วมกัน
จากกรณี น.ส.ชาล็อต ออสติน เจ้าของตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 5 Miss Grand Thailand 2022 ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน 4 ล้านบาท พร้อมบังคับให้วิดีโอคอล 24 ชั่วโมง ต่อมาศาลพิพากษาจำคุกมิจฉาชีพในข้อหาอั้งยี่ ซ่องโจร ฉ้อโกง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โทษสูงสุดคือ 7 ปี 150 เดือน และให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินจำนวน 4,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
วันนี้ (11 ก.ค.) นายนิติธร แก้วโต หรือทนายเจมส์ เปิดเผยว่า วันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ศาลแพ่ง ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ พ.3955/2568 ระหว่าง บจ.มิสชาล็อต โจทกฺ และ ธนาคารกสิกรไทย จำเลย
คดีนี้ บจ.มิสชาล็อต เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องธนาคารกสิกรไทย ต่อศาลแพ่ง ในข้อหาผิดสัญญาฝากทรัพย์ ทุนทรัพย์ 4,000,000 บาท
โจทก์ฟ้องว่า โจทก์โอนเงินให้แก่มิจฉาชีพจำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ผิดปกติและมีความเสี่ยงสูงแต่จำเลยกลับไม่มีมาตรการตรวจจับและแจ้งเตือนโจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ส่วนจำเลยต่อสู้ว่าการทำธุรกรรมของโจทก์นั้น เป็นธุรกรรมปกติ อีกทั้งจำเลยยังมีระบบป้องกันและระบบตรวจจับการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ
ศาลวินิจฉัยว่าการโอนเงินครั้งแรกจำนวนสองล้านบาทนั้น เป็นธุรกรรมปกติที่จำเลยไม่อาจล่วงรู้ได้ว่า เป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนการโอนเงินครั้งที่สองและครั้งที่สาม จำนวนสองล้านบาทนั้น ถือเป็นธุรกรรมที่ผิดปกติ เนื่องจากมีการโอนกันในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน
แต่เนื่องจากความเสียหาย จำนวน 2 ล้านบาทดังกล่าว โจทก์ก็มีส่วนประมาทอยู่ด้วย ศาลจึงวินิจฉัยให้โจทก์และจำเลยรับผิดคนละกึ่งหนึ่ง
พิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินแก่โจทก์จำนวน 1,00,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2567 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแก่โจทก์เสร็จสิ้น ค่าขึ้นศาลให้ชดใช้ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดีและกำหนดค่าทนายความ 20,000 บาท