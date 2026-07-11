ปคบ.ทลายแก๊งหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต BTS เหยื่อหลงเชื่อนับร้อย

MGR Online - ตำรวจ ปคบ. รวบแก๊งหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต BTS ไอดอลเกาหลีชื่อดัง ผู้เสียหายหลงเชื่อนับร้อยราย พบหัวโจกใช้เงินเหยื่อเที่ยวต่างประเทศ-ซื้อแบรนด์เนมฉ่ำ
วันนี้ (11 ก.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. พ.ต.อ.ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์ รรท.ผกก.2 บก.ปคบ. พ.ต.ท.เนติรัฐ ไชยสถิตย์ สว.กก.2 บก.ปคบ. พ.ต.ต.กฤตภาส พึ่งนุสนธิ์ สว.กก.1 บก.ปคบ. เปิดปฏิบัติการ “รวบยกแก๊ง ลวงเงินบัตรคอนเสิร์ต BTS ไอดอลเกาหลีชื่อดัง” นำกำลังจับกุม น.ส.เต็มใจ อายุ 21 ปี , น.ส.พิมพ์ชนก อายุ 19 ปี , น.ส.สุชาวดี อายุ 18 ปี ,นายปธานิน อายุ 20 ปี และ น.ส.เฌอลิลิณญ์ อายุ 27 ปี ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ จ.1131-1135/2569 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และ ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และ เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของตนฯ” ได้ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สืบเนื่องจากในช่วงที่วง BTS ไอดอลเกาหลีชื่อดัง จะมาเปิดการแสดงในประเทศไทย มีแฟนคลับสนใจอย่างล้นหลาม จนบัตรหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้มีประชาชนจำนวนมากหันไปหาซื้อบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งกลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจและบัญชีโซเชียลปลอม หลอกขายบัตรคอนเสิร์ตให้กับผู้ที่ต้องการไปดูการแสดงของศิลปินที่ชื่นชอบ
ต่อมาได้มีผู้เสียหายเข้าทยอยเข้าแจ้งความว่าถูกหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตผ่านสื่อสังคมออนไลน์จำนวน 105 ราย มูลค่าความเสียหายรายละประมาณ17,700 บาท ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะขยายผลพบว่าเป็นการกระทำของขบวนการเดียวกัน จึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วมขบวนการทั้ง 5 รายได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาส่วนหนึ่งอ้างว่าถูกชักชวนผ่านกลุ่มหางานออนไลน์ ให้ทำหน้าที่รับโอนเงินและส่งต่อเงินในรูปแบบซองของขวัญผ่านระบบ TrueMoney โดยเข้าใจว่าเป็นการรับงานพรีออร์เดอร์สินค้า และได้รับค่าจ้างครั้งละ 200–2,000 บาท ก่อนจะทราบภายหลังว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้จากการหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต
ขณะที่ผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้สร้างเพจและบัญชีบนแพลตฟอร์ม X เพื่อหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตด้วยตนเอง โดยได้รับเงินจากผู้เสียหายประมาณ 800,000 บาท ก่อนนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ และซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น กระเป๋าแบรนด์เนม จนใช้เงินหมด เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน บก.ปคบ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ขอเตือนภัยประชาชนว่า ในช่วงที่มีคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมยอดนิยม ซึ่งมีความต้องการซื้อบัตรจำนวนมาก มิจฉาชีพมักอาศัยกระแสความนิยมสร้างบัญชีปลอม ปลอมแชต ปลอมสลิป และแอบอ้างว่ามีบัตรพร้อมขายในราคาที่น่าสนใจ เพื่อหลอกให้โอนเงินล่วงหน้า เมื่อได้รับเงินแล้วจะตัดการติดต่อทันที ก่อนซื้อบัตรคอนเสิร์ตทุกครั้ง ควรซื้อผ่านช่องทางจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง หรือหากเป็นการซื้อขายต่อ ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขาย ประวัติการซื้อขาย และหลีกเลี่ยงการโอนเงินเต็มจำนวนโดยไม่มีหลักประกัน ทั้งนี่หากประชาชนท่านใดตกเป็นผู้เสียหาย ขอให้รีบแจ้งความทันที เพราะทุกข้อมูลที่ได้รับจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถขยายผลไปถึงขบวนการและติดตามจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้มีผู้เสียหายรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต