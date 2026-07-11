รถเมล์พุ่งขึ้นฟุตปาธชนตู้คุมไฟ-ต้นไม้พังยับกลางกรุง มีคนเจ็บนับ 10 ราย

เกิดเหตตุรถเมล์ปรับอากาศสีฟ้าขับขึ้นฟุตปาธพุ่งชนตู้ควบคุมไฟ และต้นไม้ริมถนนลาดพร้าว มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 ราย สาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบ
วันนี้ (11 ก.ค.) มีรายงานว่า ดฝเมื่อเวลาประมาณ 07.00 น.ที่ผ่านมา สายด่วน 199 รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถเมล์ปรับอากาศพุ่งชน บนถนนลาดพร้าว ใกล้ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงลาดพร้างและกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 3 เลน ช่องทางเลนซ้ายบนฟุตปาธ พบรถโดยสารปรับอากาศ สีฟ้า ทะเบียน 16-2311 กทม. สภาพหน้ารถพังยับ กระจกแตกร้าว พุ่งชนตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและต้นไม้ริมทางหักโค่นเสียหาย ทำให้การจราจรช่วงบริเวณดังกล่าว รถยนต์วิ่งผ่านต้องชลอความเร็ว
เบื้องต้นทีมอาสาสมัครกู้ภัย เร่งช่วยเหลือผู้โดยสารที่อยู่ภายในรถเมล์ ซึ่งได้รับบาดเจ็บ เป็นหญิง 8 ราย และชาย 2 ราย ส่งโรงพยาบาลเพชรเวช และโรงพยาบาลลาดพร้าว รวมทั้งหมด 10 ราย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายรถเมล์ออกพ้นพื้นที่ และสอบสวนหาสาเหตุของ