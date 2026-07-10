ตร.แถลงคืบหน้าเครือข่ายส่งเฮโรอีน เชื่อบอสใหญ่อาจเป็นคนไทยหรือคนลาว-สอบเข้ม “เอกวิทย์” ก่อนฝากขังพรุ่งนี้

รอง ผบ.ตร. แถลงผลคืบหน้าเครือข่ายส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวหิ้วไปออสเตรเลีย เชื่อบอสใหญ่อาจเป็นคนไทยหรือคนลาว ขณะที่ “เอกวิทย์” ถูกตัวถึง ปส.เตรียมสอบปากทั้งคืน ก่อนฝากขังพรุ่งนี้
วันนี้ (10 ก.ค.) เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. ร่วมกัน แถลงหลังสอบปากคำนายเอกวิทย์ เครือข่ายส่งเฮโรอีนให้นางสาวมีนา แอร์โฮสเตส โดยพฤติการณ์ของนายเอกวิทย์ เป็นผู้ใช้ชื่อ ไลน์แอคเคาท์ “rin rin” ได้ยอมรับสารภาพว่าได้ใช้ไลน์นี้สื่อสารกับ “Rose Rose” หรือนางสาวจันทราจริง ซึ่งตำรวจไม่ได้เชื่อแค่คำให้การแต่ยืนยันว่า มีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเป็นเจ้าของไลน์จริงๆ
โดยหน้าที่หลักของนายเอกวิทย์คือการจัดหากระเป๋าช้าง ก่อนจะส่งให้นางสาวจันทราไปบรรจุเฮโรอีน แล้วส่งกลับมาให้ตนเอง ก่อนจะประสานให้นายอุทัยมารับของไปส่งต่อ โดยนายเอกวิทยรับสารภาพว่าทำแบบนี้มา 3 ครั้ง โดยมีหลักฐานจากแชตของหลายๆ คนซึ่งมีความเชื่อมโยงในลักษณะเดียวกัน
ทั้งนี้ นางสาวจันทราหรือผู้ใช้ไลน์ “Rose Rose” คือคนติดต่อทางไลน์กับ“แอร์สาวมีนา” ในการว่าจ้างให้ฝากหิ้วขนถุงช้างซุกซ่อนเฮโรอีนไปยังออสเตรเลีย ด้วยการพูดคุยในกลุ่ม รับหิ้วของในเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็น”กลุ่มฝากหิ้วของ” โดยหากมีคนสนใจจะรับฝากหิ้วไปออสเตรเลีย นางสาวจันทราก็จะทักข้อความไปคุยส่วนตัว ซึ่งในกรณีของนางสาวมีนาจะทราบหรือไม่ว่าข้างในเป็นเฮโรอีน ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบเจตนาจริงๆ ของนาฃสาวมีนาได้ แต่ข้อความที่ นางสาวจันทราคุยกับ นางสาวมีนา ไม่มีข้อความว่าด้านในมียาเสพติด
ส่วนความสัมพันธ์ของนางสาวจันทราและนายเอกวิทย์นั้น นางสาวจันทราเป็นพี่สาวของน้องสะใภ้นายเอกวิทย์ ซึ่งนางสาวจันทราจะเดินทางข้ามไปมาระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว อยู่บ่อยครั้ง และขณะนี้เจ้าตัวได้หลบหนีออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ โดยตำรวจภูธรภาค 5 ได้เข้าค้นบ้านพักไปแล้ว
เมื่อถามถึงบอสใหญ่ของขบวนการนี้ พล.ต.อ.สำราญ เปิดเผยว่า อาจจะเป็นคนไทยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน หรือ เป็นคนสัญชาติลาว ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผล ซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดคนละกลุ่มกับที่ ป.ป.ส. เคยจับกุมผู้ต้องหาสองรายจังหวัดเลย
สำหรับคดีนี้ สำนวนการสอบสวนถือว่า สมบูรณ์ในระดับหนึ่ง หาทางประเทศออสเตรเลียประสานของข้อมูลก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ส่วนผลการตัดสินคดีแอร์โฮสเตสมีนา ก็ขอไม่ก้าวล่วงกฎหมายออสเตรเลีย แต่ยืนยันว่า ฝั่งไทยปรากฏข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว
สำหรัยนายเอกวิทย์ เจ้าหน้สที่ได้คุมมาถึงกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจากชุดปฏิบัติการพิเศษ “สยบไพรี” ที่ประกบคุมตัวตลอดเส้นทาง
ระหว่างถูกควบคุมตัว ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงข้อกล่าวหาและบทบาทในขบวนการ ผู้ต้องหาตอบสั้นๆ ว่า “ผมไม่ได้ตั้งใจ” พร้อมกล่าวฝากข้อความว่า “ฝากขอโทษน้องมีนาด้วย” ก่อนเจ้าหน้าที่จะรีบนำตัวขึ้นไปยังชั้น 3 ของอาคาร เพื่อให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา สอบปากคำด้วยตนเอง
โเยจับกุมครั้งนี้ เป็นผลจากการสืบสวนขยายผลจนทราบว่า บัญชีไลน์ชื่อ “rin rin” ที่ใช้ติดต่อกับนายอุทัย ผู้ต้องหาที่สวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินในวันเกิดเหตุ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งยาเสพติดให้กับ นางสาวมีนานั้น มีนายเอกวิทย์เป็นผู้ใช้งานบัญชีดังกล่าว จนนำไปสู่การติดตามจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตามในคืนนี้พนักงานสอบสวนปราบปรามยาเสพติด จะสอบปากคำนายเอกวิทย์ตลอดทั้งคืน และพรุ่งนี้ก่อนเที่ยง จะคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขัง ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว