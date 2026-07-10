เกินไปไหม? หนุ่มส่งพัสดุยกของหนัก อุทาน ”โอ้ย” ลูกค้าได้ยินเข้าใจผิด รุมตื้บ 4 ต่อ 1 บาดเจ็บ

จากกรณีเพจ “ข่าวนนทบุรี” โพสต์เรื่องราวของหนุ่มส่งพัสดุที่ร้องเรียนมายังเพจ ว่าถูกกลุ่มลูกค้ารุมทำร้ายร่างกาย 4 ต่อ 1 คน จนได้รับบาดเจ็บ ศีรษะแตก แขนถลอก ปมเหตุเข้าใจผิดคิดว่าตนเองอุทานว่า “โอ้ย” เพราะไม่พอใจลูกค้า ผู้เสียหายกังวลเรื่องความปลอดภัย เพราะต้องเข้าไปส่งของในซอยดังกล่าวเป็นประจำ จึงอยากให้เพจเป็นกระบอกเสียงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ด้วย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 69 บริเวณซอยทานสัมฤทธิ์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เบื้องต้น แจ้งความไว้แล้วที่ สภ.รัตนาธิเบศร
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 10 ก.ค. 69 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ภายในซอยทานสัมฤทธิ์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับ นายชุมพล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี หนุ่มส่งพัสดุ เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 16.30 น. ตนมาส่งพัสดุในซอยทานสัมฤทธิ์ ระหว่างนั้นได้โทรแจ้งคู่กรณีว่าจะมีพัสดุเข้าไปส่ง ยอดเก็บเงินปลายทาง จำนวน 8,234 บาท และแนะนำให้ชำระผ่านแอปฯช้อปปี้ เพราะยอดเงินจำนวนเยอะ และตนไม่อยากถือเงินสด แต่ลูกค้าบอกว่าไม่สะดวก
พอคุยเสร็จตนยังไม่ทันได้วางสาย และได้หันไปยกกล่องพัสดุที่มีขนาดใหญ่ จึงเผลออุทานว่า “โอ้ย” เพราะพัสดุค่อนข้างหนัก คู่กรณีได้ยินจึงถามกลับมาว่า “มึงโธ่ควยอะไร” ตนจึงพยายามอธิบาย และสอบถามกลับว่า “พี่มาให้ควยผมทำไม” ก่อนคู่กรณีจะวางสายไป
ต่อมา เมื่อตนมาถึงบ้านของคู่กรณี จึงเดินลงจากรถมาตามปกติ โดยยังไม่ทันได้หยิบกล่องพัสดุ คู่กรณีถามตนว่า “เมื่อกี้มึงโธ่ควยอะไร” ซึ่งตนพยายามอธิบายให้คู่กรณีเข้าใจ แต่คู่กรณีกลับเดินปรี่เข้ามาพร้อมเพื่อนผู้ชาย รูปร่างใหญ่ ทำร้ายร่างกายตน มีผู้ชายอีก 2 คน เดินอ้อมหลังและเตะเข้าที่ท้ายทอย ตนยอมรับว่ามีสู้กลับไปบ้าง แต่สู้ไม่ไหวเพราะล้มลงไปกองกับพื้นอยู่ จากนั้นคนในบ้านของคู่กรณีได้ออกมาห้าม
ปกติตนจะมาส่งของที่บ้านคู่กรณี 1-2 เดือน/ครั้ง หลังเกิดเหตุตนรู้สึกกลัวและไม่กล้าไปส่งของภายในซอยดังกล่าว เพราะทำงานคนเดียว เกรงว่าจะมีปัญหาซ้ำ ตนมองว่าคู่กรณีใจร้อนเกินไป ถ้าวันนั้นฝ่ายตนมีอาวุธก็อาจจะเกิดเหตุบานปลายกว่านี้ อยากให้ใจเย็นๆ หากมีอะไรที่ไม่เข้าใจ หรือตนพูดอะไรผิดพลาดไปก็สามารถพูดคุยหรือขอโทษกันได้
เบื้องต้น ตนได้เดินทางไปแจ้งความแล้วที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ และไปหาหมอเพื่อทำแผลเรียบร้อยแล้ว ตนอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะต้องการปกป้องตัวเอง ห่วงเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากทำงานผ่านบริเวณนั้นทุกวัน และเจอคู่กรณีตลอด อยากให้คู่กรณีมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย