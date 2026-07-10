ผู้การ 6 ตรวจเยี่ยมกำลังพลฝึกซ้อม ประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจ บช.น.ปี 2569

MGR Online-"ผู้การอ๊ะ" ตรวจเยี่ยมกำลังพลตัวแทน บก.น.6 ฝึกซ้อม ร่วมประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจ บช.น.ปี 2569 พร้อมให้กำลังใจ ตั้งใจฝึกฝน ทุ่มเท และปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีอย่างถูกต้อง
วันนี้ (10 ก.ค.) พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศิริชาติ จันทร์พรมมา ผกก.สน.ปทุมวัน พ.ต.ท.สมชาย ธนะเจริญขวัญ สวป.สน.ปทุมวัน พ.ต.ท.พงศ์สิทธิ์ เมฆเเสงสี สวป.สน.จักรวรรดิ เเละ พ.ต.ท.ประภาส ครุธนาค สวป.สน.สำราญราษฎร์ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมของกำลังพลตัวแทน บก.น.6 จำนวน 13 นาย ในการเข้าร่วมการประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจของ บช.น.ประจำปีงบประมาณ 2569
พล.ต.ต.ชัยกฤต ได้ร่วมพูดคุยสอบถามถึงการฝึกซ้อม พร้อมกล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจกำลังพลทุกนาย ขอให้ตั้งใจฝึกฝน ทุ่มเท และปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีอย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างความพร้อม ความเข้มแข็ง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าร่วมการประกวด
ทั้งนี้ ได้มอบเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้ารับการฝึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกซ้อม รวมทั้งสร้างแรงผลักดันให้กำลังพลสามารถปฏิบัติหน้าที่ และเข้าร่วมการประกวดได้อย่างเต็มความสามารถ.