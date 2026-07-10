ศาลอาญาคดีทุจริตฯ จำคุกอ่วม! เจ้าหน้าที่เขตบางขุนเทียน -ประธาน-ผู้จัดการ นิติบุคคลหมู่บ้านหรู ทำเอกสารเท็จยักยอกเงินส่วนกลาง

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งจำคุกอ่วม! เจ้าหน้าที่เขตบางขุนเทียน และประธาน-ผู้จัดการ นิติบุคคลหมู่บ้านหรูย่านบางขุนเทียน ร่วมกันทุจริตทำเอกสารเท็จยักยอกเงินส่วนกลางเข้ากระเป๋า
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2569 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้ศาลพิพากษาคดี ที่พนักงานอัยการยื่นฟ้อง นายยอดชาย นพประพันธ์ อายุ 51 ปี และ นายชาญวิทย์ วัฒนพันธ์ อายุ 48 ปี เป็นจำเลย ในความผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือ ทุจริต และ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ“นายอลงกรณ์ สุขใส อายุ 58 ปี ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านคุณาลัย น.ส.นิพาภรณ์ ชาแดงวงษ์ อายุ 38 ปี ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านคุณาลัย ในความผิดฐาน“สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือ ทุจริต และ สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ”
คดีนี้ศาลมีคำพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 -2 มีความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง แต่จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีศาล ลดโทษให้ 2 ใน 3
คงจำคุก นายยอดชาย จำเลยที่ 1 เป็นเวลา 60 เดือน และ นายชาญวิทย์ จำเลยที่ 2 จำคุก 72 เดือน
ส่วน นายอลงกรณ์ (ประธานหมู่บ้าน) จำเลยที่ 3 และ น.ส.นิพาภรณ์ (ผู้จัดการ) จำเลยที่ 4 กระทำผิดตามฟ้องแต่ให้การปฏิเสธ คำให้การเป็นประโยชน์อยู่บ้าง ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จึงพิพากษา จำคุก 132 เดือน ( 11 ปี) ไม่รอลงอาญา
คดีนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อ วันที่ 5 ก.ย. 2568 ขณะที่ พ.ต.อ.เพิ่มวุฒิ ประทุมราช ผกก.1 บก.ปปป. นำกำลังตรวจค้นพื้นที่ หมู่บ้านคุณาลัย บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.จับกุมผู้ต้องหาขบวนการนิติบุคคลหมู่บ้านหรูรวมหัวเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน รวม 4 ราย
สำหรับพฤติดรรมจากการลงพื้นที่สืบสวนหาข้อมูลพบว่านายอลงกรณ์ และ น.ส.นิพาภรณ์ ประธานและผู้จัดการนิติบุคคลของหมู่บ้านคุณาลัย จ่ายเงินว่าจ้างให้ นายยอดชาย และ นายชาญวิทย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน นำรถบีบอัดขยะไฮโดรลิก ที่เป็นทรัพย์สินของหลวง มารับจ้างขนกิ่งไม้ขนาดใหญ่ของหมู่บ้านไปทิ้งหรือทำลาย โดยไม่ผ่านการขออนุญาตจากสำนักงานเขต เนื่องจากการมีต้นทุนถูกกว่าการว่าจ้างรถ 6 ล้อ มาขนกิ่งไม้ ที่อาจใช้จำนวนรอบในการขนกิ่งไม้หลายเที่ยว ทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากกว่า และ การรับงานขนกิ่งไม้ ซึ่งเป็นการรับงานส่วนตัว ไม่ผ่านสำนักงานเขต จากนั้นเสร็จแล้วก็จะนำไปใช้ทำเอกสารการเบิกจ่ายจากบัญชีธนาคารนิติบุคคลหมู่บ้าน
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำรถบีบอัดขยะขยะไฮโดรลิกมาใช้งานขนหรือบีบอัดเศษกิ่งไม้ ถือเป็นการนำมาใช้งานผิดประเภท เนื่องจากรถบีบอัดขยะไฮโดรลิก เป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้บีบอัดขยะทั่วไป ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเพื่อให้สามารถขนได้ครั้งละเป็นจำนวนมาก แต่จะไม่เหมาะกับการนำมาใช้บีบอัดกิ่งไม้ ที่มีขนาดและความแข็งมากกว่า เสี่ยงเกิดความเสียหายต่อตัวรถหรือทรัพย์สินของหลวงได้