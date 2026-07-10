ป.รวบมือปืนลำดับ 198 ยิงหนุ่มยะลาดับอนาถ-พบประวัติติดตัวอื้อ

กองปราบบุกรวบมือปืนลำดับ 198 ผู้ต้องหารายสุดท้ายร่วมกันฆ่าหนุ่มยะลาดับอนาถ พบประวัติติดตัวอื้อทั้งอนาจารเด็ก-ทำร้ายร่างกาย-พยายามฆ่า
วันนี้ (10 ก.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. และ พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญทอง สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายอาบีดีน (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี ชาว จ.ยะลา ตามหมายจับศาลจังหวัดยะลา ที่ 88/2569 ลงวันที่ 5 ก.พ.69 ข้อหา "ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองฯ และร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะฯ" นอกจากนี้ยังมีรายชื่อตามปฏิทินหมายจับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลำดับที่ 198 ประจำปี 2569 โดยจับกุมได้ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่ 3 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
สืบเนื่องจากเมื่อคืนวันที่ 31 ม.ค. 2569 เกิดเหตุคนร้าย 2 ราย ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น PCX สีขาว ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ใช้อาวุธปืนขนาด.38 ยิง นายมูฮัมหมัดซัฟวัน (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี จนเสียชีวิตบริเวณหน้าร้านอาหารย่านซอย 24 ถนนผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา แล้วหลบหนีไป
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุรวม 5 ราย สามารถจับกุมได้แล้ว 4 ราย คงเหลือ นายอาบีดีน เพียงรายเดียวที่อยู่ระหว่างหลบหนี กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามากบดานในพื้นที่ จ.ปัตตานี จึงนำกำลังเข้าจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพบว่าเคยถูกดำเนินคดีอนาจารเด็ก,ทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่า รวม 3 คดี จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองยะลา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป