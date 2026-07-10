ปอศ.รวบอดีตสาวแบงก์ตุ๋น 5 ลูกค้า"วีไอพี" ลงทุนหุ้นกู้ทิพย์ สูญเงิน 78 ล้าน

MGR Online - ตำรวจ ปอศ.รวบอดีตสาวแบงก์ตั้งแก๊งหลอก 5 ลูกค้าวีไอพีธนาคารลงทุน"หุ้นกู้พิเศษ" ก่อนโอนเงินเข้าบริษัทนอมินี สูญเงินรวมกว่า 78 ล้านบาท
วันนี้ ( 10 ก.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ณัฐดนัย บำรุงศิลป์ สว.กก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์ สว.กก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ต.บัญชา ช่วยรอดหมด สว.กก.5 บก.ปอศ. และ พ.ต.ต.พิชญากร แตงรอด สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม น.ส.ศะศิพิมพ์ อายุ 40 ปี , น.ส.แสงจันทร์ อายุ 37 ปี ,นายพรชัย อายุ 57 ปี และ นายฐตศิษฏ์ อายุ 45 ปี ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงและเป็นพนักงานของสถาบันการเงินกระทำการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยกฎหมายเพื่อตนเอง หรือผู้อื่นเป็นการเสียหายแก่สถาบันการเงิน” ได้ในพื้นที่กรุงเทพฯ,นครสวรรค์ , นนทบุรีและปทุมธานี พร้อมตรวจยึดเอกสารเกี่ยวกับบริษัท จำนวน 8 ชุด,เอกสารเกี่ยวกับคดี 4 ชุด,สมุดเช็คธนาคารฯ 5 เล่ม, เช็คเงินสด 32 ฉบับ,บัตรกดเงินสด 2 ใบ, สมุดบัญชีธนาคาร 11 เล่มและโทรศัพท์มือถืออีก 3 เครื่อง
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ได้เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ว่าลูกค้าเงินฝากระดับเฟิร์สของธนาคาร ที่มีสินทรัพย์เกินกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 5 คน ได้ถูก น.ส.ศะศิพิมพ์ พนักงานธนาคาร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการเขตและเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) หลอกให้ร่วมลงทุนใน “หุ้นกู้พิเศษ” โดยอ้างว่าจะได้รับเงินปันผลร้อยละ 2 ต่อ 3 เดือน หรือร้อยละ 6-7 ภายในระยะเวลา 3-6 เดือน ช่วงแรก ๆ ก็ได้เงินปันผลตามที่กล่าวอ้างเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลงทุนเพิ่ม แต่ช่วงหลังกลับไม่จ่ายผลตอบแทน
ต่อมาทางธนาคารได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและเยียวยากลุ่มลูกค้าไปแล้ว จากนั้นได้เข้าแจ้งความดำเนินคดี น.ส.ศะศิพิมพ์ พนักงานธนาคาร ,นายพรชัย ทำหน้าที่แนะนำการลงทุน,นายฐตศิษฏ์ ทำหน้าที่รับโอนเงินจากผู้ลงทุน และ น.ส.แสงจันทร์ กรรมการบริษัท คลีนแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจบริหารจัดการและกำจัดขยะ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับธนาคารแต่อย่างใด โดยจดทะเบียนเพื่อรับโอนเงินลงทุนดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบเส้นทางการเงินในห้วงปี 2563-2568 มียอดหมุนเวียนประมาณ 350 ล้านบาท พนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขอศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดไว้ ก่อนนำกำลังเข้าจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่ง พนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป