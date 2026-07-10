เจาะลึกโลโก้ 9 โรงพัก บก.น.1 สะท้อน "อัตลักษณ์-บริบท" ในพื้นที่อย่างไร?

MGR Online-ส่องรูปโปรไฟล์ 9 เพจโรงพักในสังกัด บก.น.1 สะท้อนอัตลักษณ์และบริบทของพื้นที่อย่างไร หลังมีประเด็นอาร์มรูป "มังกร" ของตำรวจ สน.ห้วยขวาง ทราบดีว่าเป็นสัญลักษณ์ของจีน ที่กลมกลืนกับพื้นที่ห้วยขวาง บางโรงพักมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ พบด้วยว่า สน.จักรวรรดิ ใช้รูปมังกรเช่นกัน เพราะรับผิดชอบพื้นที่เยาวราช
กรณีตำรวจฝ่ายปัองกันและปราบปราม สน.ห้วยขวาง ติดเครื่องหมายอาร์มรูป "มังกร" บริเวณแขนเสื้อเครื่องแบบปฏิบัติราชการ จนเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่า มีความเชื่อมโยง หรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนจีนหรือไม่ ซึ่งพื้นที่ห้วยขวางมีชาวจีนจำนวนมาก ต่อมา บก.น.1 สั่งการให้ทุก สน.ในสังกัด ตรวจสอบและยกเลิกการใช้เครื่องหมาย อาร์ม หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) โดยทันที
วันนี้ (10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบรูปโปรไฟล์ของเพจเฟซบุ๊กทั้ง 9 โรงพัก ในสังกัด บก.น.1 ว่าสะท้อนอัตลักษณ์และบริบทของพื้นที่อย่างไร ในการออกแบบสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ดังนี้
1. สน.ดุสิต เขียนว่า "DS ตำรวจดุสิต" ด้านหลังเป็นพระบรมรูปทรงม้า
2. สน.สามเสน เขียนว่า "SS ตำรวจสามเสน"
3. สน.นางเลิ้ง คล้ายโลโก้ลิเวอร์พูล แต่เปลี่ยนจากนกไลเวอร์ มาเป็น "ม้ายืน 2 ขา" มีคบเพลิงคู่ไว้ทั้ง 2 ด้าน โดยพื้นที่รับผิดชอบของ สน.นางเลิ้ง เป็นสถานที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาล สนามมวยราชดำเนิน สนามม้านางเลิ้ง
4 สน.ชนะสงคราม เป็นรูป "ระฆังโบราณ" ที่ตั้งอยู่หน้าโรงพัก
5. สน.พญาไท เขียนว่า "สถานีตำรวจนครบาลพญาไท PYT" ด้านบนเป็นรูปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
6. สน.ดินแดง เป็นรูปตราโล่เขน ตราสัญลักษณ์ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)
7. สน.บางโพ เป็นรูป "เรือ" ข้างเรือเขียนว่า บางโพ 03 ด้านบนเป็นตราโล่เขน ด้านล่างเขียนว่า BANGPHO POLICE เนื่องจากโรงพักตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมทีรับผิดชอบพื้นที่ทางน้ำอย่างเดียว ต่อมารับผิดชอบพื้นที่ทางบกด้วย
8. สน.มักกะสัน เป็นรูปถนนและตึก เขียนว่า RCA ย่อมาจาก Royal City Avenue เป็นย่านสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียง และเป็นถนนสายเชื่อมระหว่างถนนพระราม 9 กับถนนเพชรบุรี
9. สน.ห้วยขวาง เป็นรูปมังกร เช่นเดียวกับอาร์มรูป "มังกร" บริเวณแขนเสื้อเครื่องแบบตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปราม สน.ห้วยขวาง โดยพื้นที่รับผิดชอบของ สน.ห้วยขวาง เป็นสถานที่ตั้งของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งในพื้นที่มีชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยว พักอาศัย และประกอบธุรกิจจำนวนมาก ล่าสุดพบว่าได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นตราโล่เขน.