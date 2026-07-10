ออกหมายจับเพิ่ม “3 ชาวลาว - 1 คนไทย” เครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติส่งออสเตรเลีย-ไต้หวัน

MGR Online - เลขาฯ ป.ป.ส. เผย “ดีเอสไอ” ขอศาลออกหมายจับเพิ่ม 4 ราย ขบวนการค้าเฮโรอีนข้ามชาติโยงคดีแอร์สาว ส่งปลายทางออสเตรเลีย-ไต้หวัน ยันทำลายโครงการข่ายทั้งหมด
วันนี้ (10 ก.ค.) เวลา 10.30 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ส.(ดินแดง) กรุงเทพฯ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ ผู้แทนเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการส่งลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ
พ.ต.ต.สุริยา เปิดเผยภายหลังประชุมหารือ นานกว่า 1 ชม. ว่า ป.ป.ส. มีส่งข้อมูลเกี่ยวกับการขยายผลจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ดีเอสไอรับสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษ กระทั่งล่าสุดมีการออกหมายจับเพิ่ม 4 ราย เป็นชาวลาว 3 ราย และคนไทย 1 ราย เกี่ยวข้องกับการนำส่งพัสดุภัณฑ์ที่บรรจุซุกซ่อนยาเสพติดเฮโรอีนจากฝั่ง สปป.ลาว ก่อนส่งเข้ามายังประเทศไทย ข้ามฝั่งผ่านแม่น้ำโขง จ.เลย เพื่อนำส่งให้กับสองสามีภรรยา (นายอาทิตย์ คนไทย และนางทัดสะพอน คนลาว) จากนั้น รับจ้างส่งพัสดุมายังผู้รับในกรุงเทพฯ และเตรียมส่งออกประเทศปลายทางที่สามอย่างประเทศออสเตรเลีย และไต้หวัน พร้อมประสานความร่วมมือกับทาง สปป.ลาว ช่วยติดตามจับกุมตัวนำส่งตัวดำเนินคดีในไทย
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า ป.ป.ส. และดีเอสไอมีความเห็นว่าจะต้องทำลายโครงข่ายการนำพาเฮโรอีนหรือยาเสพติดทุกชนิดออกจากประเทศไทย ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างสูงสุดกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต้นทางในประเทศไทย หรือปลายทางในต่างประเทศ หรือกลางทางที่รับส่งพัสดุ ยืนยันว่าจะใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น อีกทั้ง กรณีกลุ่มบุคคลที่รับหิ้วสินค้าไปยังประเทศปลายทาง แม้จะจะรู้หรือไม่รู้ว่าด้านในมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ตาม ถือว่ามีความผิดฐานหลบหนีศุลกากร มีโทษจำคุกสูงสุด และอยากสร้างการรับรู้ให้สังคมตระหนักว่า “การรับหิ้วสินค้า” อาจทำให้มีการกระทำความผิด กระทบต่อชื่อเสียงของประเทศไทย
พ.ต.ต.สุริยา เผยอีกว่า สำหรับพฤติการณ์ของชาวลาวทั้ง 3 ราย ถือเป็นคนนำเอายาเสพติดจากฝั่ง สปป.ลาว ที่บรรจุพัสดุภัณฑ์ซุกซ่อนเฮโรอีนเรียบร้อยแล้วมาส่งให้ 2 สามีภรรยา จ.เลย ริมแม่น้ำโขง ก่อนจัดส่งพัสดุเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ซึ่งมีพยานหลักฐานบ่งชี้ คือ การรับสารภาพของ 2 สามีภรรยาที่ให้การซักทอด รวมถึงยังมีพยานหลักฐานอื่นที่ชัดเจน และได้มาจากการสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบเส้นทางแผนประทุษกรรม โดยยืนยันจะขยายผลตัดรากถอนโคลน เน้นตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง เพื่อให้เข้าลักษณะการสอบสวนตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
พ.ต.ต.สุริยา เผยต่อว่า เจ้าหน้าที่พบว่าเครือข่ายยาเสพติดที่มีการลักลอบลำเลียงเข้าสู่ประเทศไทย ก่อนส่งไปยังประเทศปลายทางที่สาม อย่าง ออสเตรเลีย และไต้หวัน ซึ่ง ”กลางทาง“ มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งจำนวนผู้ส่ง และปลายทางผู้รับก็เหมือนกัน จึงตั้งสมมุติฐานว่าอาจเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพราะมีแผนประทุษกรรมเหมือนกัน มีการใช้เครือข่ายในส่วนของผู้รับหิ้วคนเดียวกันก็มี และการติดต่อสื่อสารบางช่วงบางตอนก็มีการใช้คนเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม สมมุติฐานลำดับถัดมา ก็อาจไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้
“ทั้งนี้ การขยายผลตรวจสอบกรณีรายคดีของ น.ส.มีนา จะเป็นการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ซึ่งตอนนี้มีการดำเนินงานอย่างจริงจัง และได้รับรายงานล่าสุดว่ามีความคืบหน้าอย่างมาก ซึ่งท้ายสุดหากพบว่าสำนวนคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการอยู่นั้น พบว่าเป็นขบวนการเดียวกันกับที่ ป.ป.ส. และดีเอสไอทำ ก็ต้องมีการรวมสำนวนมาเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ขอไม่ต้องเป็นกังวล เจ้าหน้าที่แม้แยกกันทำงานก็เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด”
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวอีกว่า ส่วนการแกะรอยระบุตัวตนผู้อยู่เบื้องหลังบัญชีชื่อเฟซบุ๊กชื่อ ”Rose Rose" ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างการขยายผล เชื่อว่ายังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ รวมทั้ง สืบสวนเส้นทางการเงินของเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติก็ยังไม่ยุติ เพราะมีจำนวนหลายคน และวางแนวทางมาตรการที่จะอายัดเกี่ยวกับเส้นทางการเงินไว้ ตอนนี้ต้องขอเวลาให้ทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อดำเนินการอายัดเงินในแต่ละบัญชีธนาคารก่อน
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวเสริมว่า ขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติ มีวิธีการ 2 ลักษณะ คือ 1.มีการลักลอบนำเข้ามาจากทางภาคอีสาน บริเวณพื้นที่ จ.เลย ข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาถึงประเทศไทย โดยให้คนที่อาศัยอยู่ในฝั่งไทยรับพัสดุสิ่งของ แล้วนำส่งให้คนกลางที่จะเอายาเสพติดเข้ามากรุงเทพฯ ชั้นใน ซึ่งจะนำสินค้าไปส่งให้กับบุคคลรับหน้าที่รับหิ้วไปยังประเทศปลายทาง 2.เมื่อพัสดุยาเสพติดถูกส่งข้ามฝั่งจาก สปป.ลาว เข้าประเทศไทย จะใช้วิธีการส่งมายังกรุงเทพฯ ชั้นในเลย เพื่อรอคนรับหิ้วไปส่งต่างประเทศ ดังนั้น คนกลางที่รับหิ้วสินค้าไปต่างประเทศ จึงมีความเป็นไปได้ว่าขบวนการอาจใช้เครือข่ายกลุ่มบุคคลเดียวกัน ซึ่งเราไม่ได้ตัดประเด็นให้จบแค่กรณีของ “Rose Rose" เพราะเชื่อว่ามีตัวละครอีกจำนวนมาก
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวเพิ่มเติมว่า เท่าที่เราตรวจสอบเจอ พบว่าพัสดุส่วนมากที่มีการซุกซ่อนยาเสพติด ข้ามฝั่งจากลาวส่งมาไทย มักจะมีการบรรจุภัณฑ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก่อนส่งข้ามมา สำหรับความคืบหน้าปลายทางออสเตรเลียที่เป็นผู้รับยาเสพติดนั้น มีความคืบหน้า เพราะมีการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางตำรวจออสเตรเลียตลอด ซึ่งคดีของ น.ส.มีนา เป็นคดีของทางตำรวจปราบปรามยาเสพติด แต่ข้อมูลที่ได้รับก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้คดีของ น.ส.มีนา ได้รับพยานหลักฐานมากที่สุด และเป็นตามกระบวนการยุติธรรมออสเตรเลียดำเนินการ
ด้าน ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีดีเอสไอ เผยว่า ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษมาจากข้อมูลการขยายผลของ ป.ป.ส. ที่ได้มีการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมในพื้นที่กรุงเทพฯ จนออกหมายจับ 4 ราย แบ่งเป็นคนลาว 3 ราย และคนไทย 1 ราย ซึ่งหากนับรวมก่อนหน้านี้กรณีของ 2 สามีภรรยา จ.เลย (นายอาทิตย์ ชาวไทย และนางทัดสะพอน ชาวลาว) ที่ได้มีการจับกุมตัวมาขยายผลสอบปากคำและฝากขังต่อศาลไปแล้วนั้น รวมทั้งสิ้น 6 หมายจับ
ทั้งนี้ จากข้อมูลการสืบสวนยืนยันว่า ผู้ต้องหาชาวไทย 1 ใน 4 ที่ถูกออกหมายจับ คือ นายแคล้ว ถูกควบคุมตัวได้แล้วในพื้นที่ จ.เลย โดยทำหน้าที่รับยาเสพติดจากฝั่ง สปป.ลาว ส่งต่อให้ผู้ต้องหา 2 สามีภรรยาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ และเป็นบุคคลใกล้ชิดของนางสาวทัดสะพอน หญิงชาวลาว หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้