"พล.ต.ท.ไตรรงค์" ยก สน.เพชรเกษม ต้นแบบ CCOC มอบรางวัล "โฆษกยกนิ้ว" พร้อมคืนเงินผู้เสียหายกว่า 1.6 ล้าน

"พล.ต.ท.ไตรรงค์" ตรวจเยี่ยม สน.เพชรเกษม - ชูศูนย์ CCOC โรงพักต้นแบบ - มอบรางวัล "โฆษกยกนิ้ว" - มอบ Money Cash Back คืนผู้เสียหาย 2 ราย มูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท
วันนี้ (10 ก.ค.) เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตํารวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ สน.เพชรเกษม โดยมี พล.ต.ต.ชัยพัชร์ ศรีประเสริฐ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9, พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผู้กำกับการ สน.เพชรเกษม นำข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับสาธิตการฝึก และรับฟังนโยบาย
สน.เพชรเกษม ได้นำเสนอศูนย์ปฏิบัติการ CCOC สน. เพชรเกษม ซึ่งบูรณาการกล้อง CCTV ทั่วพื้นที่เพื่อ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้แบบเรียลไทม์ ถือเป็นโรงพักต้นแบบของพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ในการจัดตั้งศูนย์ CCOC แบบบูรณาการครบวงจร
นอกจากนี้ สน.เพชรเกษม "ศูนย์สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี" ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในเรื่องการรับแจ้งความคดีออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และโอกาสนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ฯ ได้มอบเงินคืน (Money Cash Back) ให้กับผู้เสียหาย จำนวน 2 ราย จำนวนรวม 1,627,976.64 บาท ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.เพชรเกษม รับแจ้งความ สืบสวน ประสาน ธนาคาร ในการอายัดบัญชีและติดตามเงินคืนผู้เสียหายได้สำเร็จ โดบผู้เสียหายทั้ง 2 ราย ได้ขอบคุณการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีประสิทธิภาพด้วย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า
วันนี้มาตรวจเยี่ยมในฐานะรองจเรตํารวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่าตำรวจเป็นองค์กรมืออาชีพ ในการให้บริการประชาชน ป้องกันปราบปราม ดูแลความสงบเรียบร้อยในสังคม ซึ่งตำรวจโรงพักเป็นตำรวจด่านแรกที่ให้บริการพี่น้องประชาชน ต้องปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม สุภาพ เข้มแข็ง เพื่อให้ พี่น้องประชาชนเชื่อถือและไว้วางใจ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ นำเสนอข้อเท็จจริงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยเร็ว หากมีกระแสภาพลบเกิดขึ้น ถ้าเป็นเรื่องไม่จริงให้รีบชี้แจง หากเป็นเรื่องจริงอย่าแก้ตัวแต่ให้รีบแก้ไข
รองจเรตำรวจแห่งชาติได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้ความสำคัญกับการฝึกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลขวัญกำลังใจและสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
โอกาสนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” เพื่อแสดงความชื่นชมและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด สน.เพชรเกษม จำนวน 6 นายกรณีบูรณาการกำลังจับกุมแก๊งลักรถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุอย่างโชกโชนกว่า 20 ครั้ง ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับความชื่นชมจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก ได้แก่ พ.ต.ท.วรงค์กรณ์ ขจรบุญญาวัฒน์ รอง ผกก.สส.สน.เพชรเกษม, พ.ต.ท.ธวัชชัย ทิพย์วงษ์ สว.สส.สน.เพชรเกษม, ด.ต.อาทิตย์ เศษไธสง ผบ.หมู่ สส.สน.เพชรเกษม, ส.ต.ท.ศรัณย์ภัทร ชูพันธ์ ผบ.หมู่ สส.สน.เพชรเกษม, ด.ต.ก่อเกียรติ วงษ์สัมปันโน ผบ.หมู่ สส.สน.เพชรเกษม และ ส.ต.อ.เอกชัย ศรีอุดร ผบ.หมู่ สส.สน.เพชรเกษม