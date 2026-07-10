อาร์มรูปมังกรโผล่อีก สน.จักรวรรดิ ประกาศแจกตำรวจนายละ 2 ชิ้น

MGR Online-ดราม่าอาร์มรูปมังกรยังไม่จบ ล่าสุด สน.จักรวรรดิ โพสต์ประกาศแจกให้ตำรวจฝ่าย ป.นายละ 2 ชิ้น ก่อนหน้านี้ บก.น.1 สั่งยกเลิกของ สน.ห้วยขวาง ไปแล้ว
กรณีตำรวจฝ่ายปัองกันและปราบปราม สน.ห้วยขวาง ติดเครื่องหมายอาร์มรูป "มังกร" บริเวณแขนเสื้อเครื่องแบบ จนเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่า มีความเชื่อมโยง หรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนจีนหรือไม่ ซึ่งพื้นที่ห้วยขวางมีชาวจีนจำนวนมาก ต่อมา บก.น.1 สั่งการให้ทุก สน.ในสังกัด ตรวจสอบและยกเลิกการใช้เครื่องหมาย อาร์ม หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)
วันนี้ (10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก สน.จักรวรรดิ โพสต์ข้อความว่า
"ประชาสัมพันธ์ถึงข้าราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม สน.จักรวรรดิ ขอเชิญข้าราชการตำรวจงานป้องกันปราบปรามทุกนาย มารับอาร์มประจำสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ได้ท่านละ 2 ชิ้น ณ ห้องธุรการงานป้องกันปราบปราม
สามารถติดต่อรับได้ในวันและเวลาราชการ ขอความร่วมมือทุกท่านมารับโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความเป็นเอกภาพในการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจ สน.จักรวรรดิ ขอบคุณครับ"
ทั้งนี้ เยาวชนอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ สน.จักรวรรดิ ถือเป็นแหล่งชุมชนชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย.