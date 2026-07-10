สภาทนายความ เซ็น MOU กับม.เกษมบัณฑิต เพื่อบูรณาการวิชาการ-วิชาชีพกฎหมาย

สภาทนายความ ลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อบูรณาการวิชาการ-วิชาชีพกฎหมาย มุ่งพัฒนาบุคลากร-นักศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค.2569 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพกฎหมาย
ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีคณะผู้บริหารร่วมลงนามเป็นพยาน ได้แก่ นายสมศักดิ์ อัจจิกุล เลขาธิการ, นายวิชาญ ทองรัก อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, ผศ.ปราชญา อ่อนนาค คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ณัฐนันท์ ธรรมนิจกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภายในพิธีได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและผู้แทนจากทั้งสององค์กรเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย / กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 2, นายณรงค์รัฐ ภูติรถยา อุปนายกฝ่ายบริหาร,นายชัยวัฒน์ ศรีคชา อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, ดร.สมพร ดำพริก ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ,ดร.ณัฐนันณ์ สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ
สำหรับบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาชีพ ตลอดจนการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือไปสู่กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันแก่สังคมในอนาคต