รวบหนุ่มโคราชขายบุหรี่ไฟฟ้าผ่าน LINE Official ยึดของกลางมูลค่ากว่า 1 แสน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ตร. เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ระดมตรวจค้นในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา ยึดของกลาง 648 ชิ้น มูลค่ากว่า แสนบาท
ตามนโยบายของ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปบย.ตร.) มอบหมายให้ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ในระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2569 เพื่อยกระดับการปราบปรามให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
วันนี้ (10 ก.ค.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รอง ผบ.ตร.ในฐานะผอ.ศปบย.ตร., พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะ รอง ผอ.ศปบย.ตร., พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.), พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต. คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.3, พ.ต.อ.คัมภีร์
พรหมสนธิ รอง ผบก.สอท.3, พ.ต.อ.ชัยพันธุ์ ทัพวงษ์ รอง ผบก.สอท.3, พ.ต.อ.พงศ์นรินทร์ เหล่าเขตกิจ รอง ผบก.สอท.3, พ.ต.อ.พิเชียรยศ อรุณพันธกุล รอง ผบก.สอท.3 , พ.ต.อ.ณกฤช บุญศักดิ์ รอง ผบก.สอท.3, พ.ต.อ.สรกฤช พันธ์ศรี รอง ผบก.สอท.3, พ.ต.อ.ลักษณ์ปกรณ์ ลูกรักษ์ ผกก.3 บก.สอท.3 ได้ปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายต้องสงสัยซึ่งใช้เป็นสถานที่เก็บบุหรี่ไฟฟ้าของเครือข่ายจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านไลน์แอคเคาท์ โดยได้ขอหมายค้นศาลจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจค้นบ้านพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 จุด
ในการตรวจค้น 1 ใน 2 จุด เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยพระพุทธศรีไชยโย ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา
พบผู้ต้องหาแสดงตนเป็นผู้ดูแลสถานที่ ผลการตรวจค้นในโกดัง พบของกลางบุหรี่ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ประมาณ 648 ชิ้น มูลค่ากว่า แสนบาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อสั่งสินค้า นำส่ง สภ.โพธิ์กลาง เพื่อดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
การปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากมาตรการระดมกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าของ ศปบย.ตร. ที่กำหนดให้ทุกหน่วยสืบสวนจับกุมผู้ที่ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และให้ขยายผลไปยังแหล่งเก็บบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อตรวจยึดของกลาง เป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายสินค้าในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งเครือข่ายที่จับกุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.3 ได้สืบสวนติดตามการกระทำความผิด ของบัญชี LINE Official Account ชื่อบัญชี “tattoosmoke” ซึ่งมีพฤติการณ์ ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีการตั้งค่าบัญชีเป็นสาธารณะประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ จึงได้ดำเนินการสืบสวนข้อมูลจนทราบพื้นที่ต้องสงสัยที่จะมีการเก็บบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับรอจำหน่ายของเครือข่ายดังกล่าว และได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดนครราชสีมา เข้าทำการตรวจค้นจำนวน 2 จุด จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางดังกล่าวข้างต้น
ศปบย.ตร. ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่มีการจับกุม ต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปยังตัวการและผู้ร่วมขบวนการกระทำผิดในเครือข่ายทั้งหมด พร้อมทั้งให้พิจารณาใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินมาดำเนินการกับผู้ต้องหาทุกรายอีกส่วนหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า สามารถแจ้งเบาะแสมายัง ศปบย.ตร. ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Police Care หรือผ่านสายด่วน 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง