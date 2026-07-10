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จับครูดีกรี ป.เอก ล่วงละเมิดเด็กชายกว่า 20 ราย ถ่ายคลิปแบล็คเมล เหยื่อล่าสุดโดนกระทำถึง 22 ครั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



“พล.ต.อ.ธัชชัย” นำทีมปราบปรามการค้ามนุษย์ จับครูล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายกว่า 20 ราย นานกว่า 10 ปี ซ้ำยังถ่ายคลิปแบล็คเมลเหยื่อ รายล่าสุดถูกล่วงละเมิดซ้ำกว่า 22 ครั้ง



วันนี้ (10 ก.ค.) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 ตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาล่วงละเมิดทางเด็ก (SEXTORTION) ต่อเนื่อง ขยายผลพบทำผิดกว่า 10 ปี เด็กตกเป็นเหยื่อกว่า 20 ราย โดยปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงการกระทำต่อเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศ ภายใต้แนวคิด “Together We Can Stop Human Trafficking” ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ

พร้อมด้วย พล.ต.ท.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน จเรตำรวจในฐานะหัวหน้าส่วนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, พล.ต.ต.ประสพชัย มัสยวนิชกูล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, พล.ต.ต.กานต์ ธรรมเกษม ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 7, พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม และ พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกิตติยา ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ร่วมแถลง


พล.ต.อ.ธัชชัย เปิดเผยว่า คดีนี้นับเป็นภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ในสถานศึกษาและสร้างความสะเทือนใจแก่สังคมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ต้องหามีประวัติการศึกษาสูงถึงระดับปริญญาเอก และประกอบวิชาชีพเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง ทว่ากลับอาศัยภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือทางวิชาชีพเป็นเครื่องมือในการเข้าหานักเรียน โดยพบว่ามีเด็กตกเป็นเหยื่อจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศมาแล้วกว่า 20 ราย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ที่บริเวณหน้าบ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.เมืองนครปฐม ก่อนจะนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

โดยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมาได้มีผู้ปกครองของเด็กชายอายุไม่ถึง 15 ปี เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครปฐม ว่าบุตรชายของตนเอง ถูกครูสอนพิเศษ ล่วงละเมิดทางเพศ ต่อมาผู้ปกครองเห็นความผิดปกติของบุตรชายมีลักษณะซึมเศร้า และแจ้งว่าเจ็บที่อวัยวะเพศ จึงได้พาไปพบแพทย์ แพทย์วินิจฉัยว่า อวัยวะเพศอักเสบ ต่อมาเด็กได้เล่าให้ผู้ปกครองฟังว่า ตนเองถูกครูที่จ้างมาสอนพิเศษนั้น ล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งครูคนดังกล่าวได้มีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย อีกทั้งมีการข่มขู่ว่า “หากนำเรื่องนี้ไปบอกกับผู้ปกครองหรือบุคคลอื่น ครูก็จะเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน จะไม่ยอมพังหรือเสียชื่อเสียงเพียงคนเดียว” จึงทำให้เด็กเกิดความเกรงกลัว และไม่กล้าที่จะเล่าให้ใครฟัง จนต้องยอมให้ครูคนดังกล่าวกระทำล่วงละเมิดซ้ำๆ กว่า 22 ครั้ง ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา

พนักงานสอบสวนได้ประสานกับทีมสหวิชาชีพ ร่วมสอบปากคำเด็ก ซึ่งเป็นเหยื่อ รวมทั้งผู้ปกครอง จนกระทั่งสามารถรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหาครูคนดังกล่าว อีกทั้งยังได้ประสานเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (TICAC) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมทำการจับกุมผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาชื่อดังแห่งหนึ่ง ที่บ้านพักในเขตจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยในการจับกุมยังได้ทำการตรวจยึดพยานหลักฐานอื่นๆ รวมทั้งคลิปวีดีโอ ที่ผู้ต้องหาถ่ายเก็บไว้ขณะล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายคนอื่นๆ อีกจำนวนมาก  ซึ่งจากการตรวจสอบพยานหลักฐานที่ตรวจยึดได้นั้น สามารถระบุได้ว่าผู้ต้องหาซึ่งเป็นครูคนดังกล่าวได้มีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กชายมาตั้งแต่ ช่วงประมาณก่อนปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน ในขณะนี้สามารถระบุตัวเหยือซึ่งเป็นเด็กชายอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ถูกกระทำล่วงละเมิดทางเพศได้เกือบ 20 ราย

การที่ผู้ต้องหารายนี้ ได้สามารถกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเป็นเวลานานได้นั้น เนื่องจากอาศัยความเป็นครู พูดจาหว่านล้อมชักจูงล่อลวง ทำให้เด็กคล้อยตามหลงเชื่อจนถูกล่วงละเมิดทางเพศ และหลังจากนั้นก็จะถ่ายคลิปวีดีโอขณะล่วงละเมิดเก็บไว้ และจะใช้ข่มขู่ว่าหากนำเรื่องนี้ไปบอกผู้ปกครองหรือบุคคลอื่น ผู้ต้องหาก็จะนำคลิปและเรื่องราวดังกล่าวไปประจานเช่นกัน จนทำให้เด็กเกิดความเกรงกลัวและต้องยอมให้ผู้ต้องหา กระทำการล่วงละเมิดทางเพศซ้ำแล้วซ้ำอีก จนบางครั้งเด็กมีอาการซึมเศร้าถึงขนาดมีความคิดทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย


อีกทั้งเมื่อสถานศึกษาทราบเรื่อง บางสถานศึกษาเกิดความเกรงว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงหากไปแจ้งความ และตกเป็นข่าว ในส่วนของผู้ปกครองก็เกรงว่าครอบครัวและลูกหลานของตนเองจะเสื่อมเสียชื่อเสียง รวมทั้งตกเป็นข่าวเกิดความอับอาย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติและทีมสหวิชาชีพ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นมืออาชีพ และมีมาตรการรักษาความลับปกปิดตัวตนของผู้เสียหาย รวมถึงสถาบันหรือสถานศึกษา เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัวและตัวของเหยื่อ มั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบทางสังคม ในการที่จะมาแจ้งความผู้ที่กระทำความผิด โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทุกกรณี ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มุ่งหวังที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย อันเป็นการทวงคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียหายและคืนความสงบสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนและสังคมต่อไป

สำหรับสถานการณ์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กในประเทศไทย ปัจจุบันทวีความรุนแรงและมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น ข้อมูลสถิติจากชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (TICAC) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 9 กรกฎาคม 2569 มีการจับกุมผู้ต้องหาไปแล้วถึง 176 คน จากการดำเนินคดี 174 คดี โดยความผิดที่พบมากที่สุดคือการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กซึ่งพุ่งสูงถึง 129 คดี สิ่งที่น่ากังวลคือมีเด็กและเยาวชนตกเป็นผู้เสียหายรวม 61 คน (หญิง 44 คน ชาย 17 คน) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 10–17 ปี
จับครูดีกรี ป.เอก ล่วงละเมิดเด็กชายกว่า 20 ราย ถ่ายคลิปแบล็คเมล เหยื่อล่าสุดโดนกระทำถึง 22 ครั้ง
จับครูดีกรี ป.เอก ล่วงละเมิดเด็กชายกว่า 20 ราย ถ่ายคลิปแบล็คเมล เหยื่อล่าสุดโดนกระทำถึง 22 ครั้ง
จับครูดีกรี ป.เอก ล่วงละเมิดเด็กชายกว่า 20 ราย ถ่ายคลิปแบล็คเมล เหยื่อล่าสุดโดนกระทำถึง 22 ครั้ง