อธิบดีกรมโยธาฯ นำทีมวิศวกรลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ ติดตามและเฝ้าระวังการทรุดตัวของโครงสร้างอาคารรอบจุดเกิดเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้า สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00 น. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำทีมผู้บริหารและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยนายชัยวัฒน์ ปลายเนิน ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ นายธนิต ใจสอาด ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร นางสาวสุธาสินี อาทิตย์เที่ยง หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร และเจ้าหน้าที่จากกองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกิตติ เอกวัลลภ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้า บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ – ดาวคะนอง ส่งผลให้ เกิดการทรุดตัวและรอยร้าวบนผิวจราจรถนนประชาธิปก เมื่อคืนวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
โดยนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง นำทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารและวัสดุวิศวกรรม ลงพื้นที่ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในพื้นที่โดยรอบ เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้างอาคาร พร้อมให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสูงสุด