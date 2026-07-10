ลูกเรือมยุรีนารี 3 ราย ยื่นฟ้องเจ้าของเรือต่อศาลแรงงานกลาง ปมถูกเลิกจ้าง ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบที่ช่องแคบฮอร์มุซ

ลูกเรือมยุรีนารี 3 ราย ยื่นฟ้องเจ้าของเรือต่อศาลแรงงานกลาง ปมถูกเลิกจ้างเพื่อเรียกร้องเงินชดเชยจากการทำงานที่เสี่ยงอันตราย ผลกระทบเหตุการณ์สู้รบระหว่างอิหร่าน-สหรัฐอเมริกา ที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
ที่ศาลแรงงานกลาง เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ก.ค. นายกัณต์พัศฐ์ สิงห์ทอง ทนายความ นำนายปณิธิ ตุ้มแก้ว อายุ 42 ปี นายนพดล วงศ์สุวรรณ อายุ 33 ปี และนายสุรเดช แม่นปืน อายุ 32 ปี ลูกเรือมยุรีนารี 3 คน เดินทางมายื่นฟ้อง บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSL), บริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จำกัด เจ้าของเรือมยุรี นารี (M/V Mayuree Naree), บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด และนายสถาพร หกสี่ กัปตันเรือ ฐานละเมิด เมื่อนำลูกจ้างไปสู่ภาวะอันตรายและเรียกร้องค่าเสียหายจากการเจ็บป่วยและค่าเสียหายที่ไม่สามารถทำงานได้ในอนาคต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420, 425
กรณีละเมิดจากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่อยู่ในสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกา และสาธารณะรัฐอิสลามอิหร่าน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 โดยที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม หรือ ไออาร์จีซี (IRGC) ได้ออกประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ และห้ามมิให้เรือต่างชาติ เรือของรัฐต่างประเทศ ห้ามเรือทุกประเภทที่ไม่ได้รับอนุญาต เดินเรือผ่านช่องแคบ ทำให้ถูกเรือมยุรี นารี ถูกโจมตีและมีผู้เสียชีวิตและการฟ้องคดีแรงงานกรณีเลิกจ้างลูกเรือโดยไม่เป็นธรรม โดยละเลยไม่ดูแลจ่ายค่าชดเชย หรือค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกเรือ “มยุรี นารี” ที่ปัจจุบันหลายรายป่วยด้วยโรค PTSD (โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ) ทำให้ปัจจุบันไม่อาจใช้ชีวิตปกติได้
นายกัณต์พัศฐ์ กล่าวว่า กลุ่มลูกเรือมายื่นฟ้องบริษัทชิปปิ้งวันนี้ เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งเรื่องของผลกระทบจากการที่นำเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แล้วก็มีผู้เสียชีวิต ลูกเรือทั้ง 3 คนที่มาวันนี้ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่า ป่วยเป็นโรค PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) หรือโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ เป็นภาวะป่วยทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรง คงใช้เวลาพอสมควรกว่าจะรักษาหายได้ ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยเจรจากับบริษัทชิปปิ้งแล้ว ทางบริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบ จึงจำเป็นต้องให้ศาลวินิจฉัย ว่าลูกเรือสมควรจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผลกระทบที่เขาได้รับ
นายกัณต์พัศฐ์ กล่าวว่า เท่าที่ตนดูอาการทั้ง 3 คน คงไม่อาจทำอาชีพคนประจำเรือได้อีก เนื่องจากมีความเครียดจากการถูกยิงของเรือวันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา และมีความหวาดกลัวต่อเสียงดัง ทำให้อาจสูญเสียอาชีพคนทำงานประจำเรือได้เนื่องจากมีความหวาดกลัวว่าจะได้รับอันตราย ที่ผ่านมาจะได้มีการพูดคุยกับทางบริษัทนายจ้างเขาได้จ่ายชดเชยรายได้มาให้ลูกเรือทั้ง 3 คนละ เป็นเวลา 2 เดือน คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมและมีการบอกเลิกสัญญาจ้างในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งทางบริษัทนายจ้างเห็นว่าเป็นการจ่ายค่าชดเชยแล้ว แต่สัญญาจ้างการเดินเรือมีสัญญาระยะเวลา 9 เดือน หางลูกเรือควรได้รับเงินชดเชยตามสัญญา
นายปณิธิ กล่าวว่า คนทำงานกับบริษัทนายจ้างแห่งนี้มานานตั้งแต่ 2015 เป็นเวลา 11 ปี โดยได้รับเงินเดือนตามสัญญาจ้างทุกครั้ง ส่วนเหตุผลในการเลิกจ้างนั้น ทางบริษัทต้องการให้ตนได้พักผ่อนรักษาอาการป่วย เพราะโรค PTSD ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต มีภาวะกังวลแล้วก็ตกใจกับเสียงดัง มีความหวาดกลัวและยังไม่หายต้องอยู่ในความติดตามของแพทย์ผู้ให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง ตนไม่สามารถเริ่มงานใหม่ได้
ภายหลังศาลได้รับคำฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ ร 2990/2569 และกำหนดประเด็นข้อพิพาท วันที่ 28 ก.ย.2569 เวลา 09.00 น.