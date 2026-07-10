รวบแล้ว! "ริน ริน" ผู้ว่าจ้างไรเดอร์ส่งพัสดุยาเสพติดคดี "แอร์มีนา" เร่งเชื่อมโยง "Rose Rose"

ตำรวจบช.ปส. ร่วมกับสืบนครบาล ตามจับผู้ใช้บัญชีไลน์ "ริน ริน" ผู้ต้องสงสัยที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ว่าจ้างนายอุทัย ไรเดอร์ขนส่งพัสดุได้แล้วที่จ.พะเยา อยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก "Rose Rose" ว่าเป็นบุคคลหรือเครือข่ายเดียวกันหรือไม่
ความคืบหน้ากรณีผู้ใช้บัญชีไลน์ "ริน ริน" (Rin Rin) ที่ติดต่อกับ นายอุทัย ไรเดอร์ขนพัสดุยาเสพติด ที่คอนโดมิเนียมของ "แอร์มีนา" ซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเชิงลึก ว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บัญชีเฟสบุ๊คชื่อ "Rose Rose" หรือไม่ เพราะอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็เป็นไปได้
ล่าสุดวันนี้ (10 ก.ค.) เพจ "จ๋อแจ๊ะจับโจร" โพสต์ข้อความว่า "ไม่รอด! รวบ ริน ริน คนจ้างนายอุทัยส่ง ยาเสพติด ให้แอร์มีนา สิ้นสุดทางเลือกที่พะเยา" โดยพล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. และพล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น.เดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรพะเยา เพื่อสอบปากคำผู้ต้องหา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมตัวมายังกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม
โดยวันนี้ 4 หน่วยงานหลัก ได้เเก่ ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และกองบัญชาการตำรวจนครบาล จะจัดประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลคดี และจัดทำรายงานแผนภาพใหญ่ของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้