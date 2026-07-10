ศาลอาญาทุจริตฯ สั่งดีเอสไอ ชี้แจง 5 ประเด็นคดีพนักงานท่าเรือทุจริตเงินค่าล่วงเวลา พร้อมเลื่อนฟังคำสั่งไป 2 ก.ย.นี้

ศาลอาญาทุจริตฯ สั่ง ดีเอสไอ ชี้แจง 5 ประเด็นคดีพนักงานการท่าเรือทุจริตเงินค่าล่วงเวลา พร้อมเลื่อนฟังคำสั่งไป 2 ก.ย.นี้
วันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำสั่งคดีหมายเลขดำที่ อท 79/2569 ที่นายกฤษฎา อินทามระ ทนายความและ นายสมยศ เขียวอิ่ม อดีตพนักงานการท่าเรือฯ เป็นโจทก์ฟ้อง อดีต รองอธิบดี ดีเอสไอ กับพวกรวม 4 คน เป็นจำเลย
โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีคำสั่งให้ส่งสำเนาคำฟ้องพร้อมแจ้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่โจทก์บรรยายฟ้องรวม 5 ข้อ ประกอบด้วย
1.ที่มาของการสอบสวนคดีพิเศษที่ 4/2557 ให้ ดีเอสไอ ชี้แจงความเป็นมา สาเหตุ ขั้นตอนการดำเนินงาน และผลการสอบสวนในคดีพิเศษที่ 4/2557 พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.บทบาทของอดีตรองอธิบดีและรองผู้อำนวยการให้ชี้แจงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีพิเศษ 4/2557อย่างไร และได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน หรือมีอำนาจในการสอบสวนคดีดังกล่าว หรือมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน หรือทำความเห็นในสำนวนคดีดังกล่าวหรือไม่
3.ให้ขี้แจงการเรียกนายสมยศโจทก์ ที่ 2 ไปสอบปากคำ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ว่าเป็นการสอบในฐานะใด และผลการสอบสวนมีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับนายสมยศหรือไม่
4.บทบาทของการท่าเรือและผู้รับมอบอำนาจให้ชี้แจงว่ามีความเกี่ยวข้องในคดีพิเศษที่ 4/2557 อย่างไร
5.ความเกี่ยวข้องของทนายความให้ชี้แจงว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีพิเศษที่ 4/2557 หรือไม่ อย่างไร
โศาลกำหนดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกลับมายังศาล ภายในวันที่ 10 ส.ค. 2569
และให้โจทก์ทั้งสองมาตรวจดูหนังสือชี้แจง และหากประสงค์จะคัดค้าน ให้ยื่นคำแถลงคัดค้าน ภายในวันที่ 25 ส.ค. 2569 หากไม่ยื่นจะถือว่าไม่ติดใจ
ทั้งนี้ ศาลสั่งเลื่อนการฟังคำสั่งไปเป็นวันที่ 2 ก.ย.2569 เวลา 09.30 น.