ทนกระแสไม่ไหว! เพจ สน.ห้วยขวาง เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ หลังเกิดดราม่าอาร์มมังกร

MGR Online-เพจเฟซบุ๊ก สน.ห้วยขวาง เปลี่ยนรูปโปรไฟล์มังกร หลังเกิดประเด็นติดอาร์ม "มังกร" บนแขนเสื้อตำรวจ ถูกโยงกลุ่มทุนจีน ใช้ตราโล่เขนแทน
กรณีประเด็นอาร์มรูป "มังกร" บนแขนเสื้อเครื่องแบบของตำรวจ ฝ่ายปัองกันและปราบปราม สน.ห้วยขวาง จนเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม เชื่อมโยงว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนจีน หรือกลุ่มทุนจีน อีกทั้งพื้นที่ห้วยขวางมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมาก ต่อมา บก.น.1 สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัด ตรวจสอบและยกเลิกการใช้เครื่องหมาย อาร์ม หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่เป็นไปตามระเบียบโดยทันที
วันนี้ (10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ได้ใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปมังกรเช่นกัน ลักษณะเป็นโล่คล้ายโลโก้สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล ตรงกลางเป็น "มังกร" มีภาษาอังกฤษเขียนว่า HUAIKHWANG POLICE สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง และ METROPOLITAN POLICE DIVISION 1 พร้อมดาวแปดแฉก 4 ดวง
หลังมีประเด็นเกิดขึ้นพบว่า ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่ ลักษณะเป็นวงกลมสีกากีและขาว ตรงกลางเป็น "ตราโล่เขน" ตราสัญลักษณ์ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ข้างล่างเขียนว่า สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง HUAIKHWANG POLICE STATION.