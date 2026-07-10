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ทนกระแสไม่ไหว! เพจ สน.ห้วยขวาง เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ หลังเกิดดราม่าอาร์มมังกร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online-เพจเฟซบุ๊ก สน.ห้วยขวาง เปลี่ยนรูปโปรไฟล์มังกร หลังเกิดประเด็นติดอาร์ม "มังกร" บนแขนเสื้อตำรวจ ถูกโยงกลุ่มทุนจีน ใช้ตราโล่เขนแทน

กรณีประเด็นอาร์มรูป "มังกร" บนแขนเสื้อเครื่องแบบของตำรวจ ฝ่ายปัองกันและปราบปราม สน.ห้วยขวาง จนเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม เชื่อมโยงว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนจีน หรือกลุ่มทุนจีน อีกทั้งพื้นที่ห้วยขวางมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมาก ต่อมา บก.น.1 สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัด ตรวจสอบและยกเลิกการใช้เครื่องหมาย อาร์ม หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่เป็นไปตามระเบียบโดยทันที

รูปโปรไฟล์เดิม
วันนี้ (10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ได้ใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปมังกรเช่นกัน ลักษณะเป็นโล่คล้ายโลโก้สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล ตรงกลางเป็น "มังกร" มีภาษาอังกฤษเขียนว่า HUAIKHWANG POLICE สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง และ METROPOLITAN POLICE DIVISION 1 พร้อมดาวแปดแฉก 4 ดวง

รูปโปรไฟล์ใหม่
หลังมีประเด็นเกิดขึ้นพบว่า ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่ ลักษณะเป็นวงกลมสีกากีและขาว ตรงกลางเป็น "ตราโล่เขน" ตราสัญลักษณ์ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ข้างล่างเขียนว่า สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง HUAIKHWANG POLICE STATION.






ทนกระแสไม่ไหว! เพจ สน.ห้วยขวาง เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ หลังเกิดดราม่าอาร์มมังกร
รูปโปรไฟล์เดิม
ทนกระแสไม่ไหว! เพจ สน.ห้วยขวาง เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ หลังเกิดดราม่าอาร์มมังกร
รูปโปรไฟล์ใหม่
ทนกระแสไม่ไหว! เพจ สน.ห้วยขวาง เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ หลังเกิดดราม่าอาร์มมังกร
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