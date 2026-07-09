'ณัฐนนท์ เกิดไพบูลย์' จากทีม CK RACING คว้าแชมป์การแข่งขัน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2569

วันนี้ (9 ก.ค.) มีรายงานผลการแข่งขัน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ โดยสนามสุดท้าย สนามที่ 5 มีขึ้นที่ สวนกีฬากมล (เอฟบีที) สุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา
ผลปรากฏว่าในรุ่นยุวชนอายุ 6 ปี ชาย รางวัลชนะเลิศได้แก่ "น้องต้นกล้า" เด็กชาย ณัฐนนท์ เกิดไพบูลย์ ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 142 จากทีม CK RACING โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยคะแนนรวมชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของประเทศไทย โดยรอบคัดเลือก น้องต้นกล้า ร่วมแข่งเก็บคะแนนเข้าเป็นที่ 1 ทั้ง 3 moto อีกทั้งยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1ในรอบ Final ก่อนจะคว้าชัยในการแข่งขันสนามที่ 5 ซึ่งเป็นสนามสุดท้าย คว้าถ้วยพระราชทานมาครอบครอง.