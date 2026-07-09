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'ณัฐนนท์ เกิดไพบูลย์' จากทีม CK RACING คว้าแชมป์การแข่งขัน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



วันนี้ (9 ก.ค.) มีรายงานผลการแข่งขัน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ โดยสนามสุดท้าย สนามที่ 5 มีขึ้นที่ สวนกีฬากมล (เอฟบีที) สุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา

ผลปรากฏว่าในรุ่นยุวชนอายุ 6 ปี ชาย รางวัลชนะเลิศได้แก่ "น้องต้นกล้า" เด็กชาย ณัฐนนท์ เกิดไพบูลย์ ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 142 จากทีม CK RACING โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยคะแนนรวมชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของประเทศไทย โดยรอบคัดเลือก น้องต้นกล้า ร่วมแข่งเก็บคะแนนเข้าเป็นที่ 1 ทั้ง 3 moto อีกทั้งยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1ในรอบ Final ก่อนจะคว้าชัยในการแข่งขันสนามที่ 5 ซึ่งเป็นสนามสุดท้าย คว้าถ้วยพระราชทานมาครอบครอง.

















'ณัฐนนท์ เกิดไพบูลย์' จากทีม CK RACING คว้าแชมป์การแข่งขัน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2569
'ณัฐนนท์ เกิดไพบูลย์' จากทีม CK RACING คว้าแชมป์การแข่งขัน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2569
'ณัฐนนท์ เกิดไพบูลย์' จากทีม CK RACING คว้าแชมป์การแข่งขัน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2569
'ณัฐนนท์ เกิดไพบูลย์' จากทีม CK RACING คว้าแชมป์การแข่งขัน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2569
'ณัฐนนท์ เกิดไพบูลย์' จากทีม CK RACING คว้าแชมป์การแข่งขัน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2569
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