ชีวิตเดียวที่รอดตาย หลังเจ้าของถูกไฟคลอก 2 ราย พร้อมเพื่อนสี่ขา อีก 7 ตัว เจ้าโชคสุนัขไทยยังคงเฝ้าบ้านไม่ห่างหาย

จากกรณีเมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 6 ก.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศร์ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยงามวงศ์วาน 15 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เพลิงได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรง จนตัวบ้านบริเวณชั้น 2 ได้รับความเสียหายทั้งหมด มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ทราบชื่อคือ 1.นางสมร มีวงศ์อุโฆษ อายุ 82 ปี (มารดา) อาชีพข้าราชการเกษียณ 2.น.ส.ปรียารัตน์ นิติธรรมกวิน อายุ 41 ปี (ลูกสาว) และสุนัขอีก 6 ตัว สภาพไหม้เกรียมอยู่ในกองเพลิง พบสุนัขอีก 1 ตัว เสียชีวิตบริเวณหน้าบ้าน คาดสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 9 ก.ค. 69 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในซอยดังกล่าวว่ามีสุนัขที่รอดตายจากเพลิงไหม้ในครั้งนี้เพียงตัวเดียว และหายไปในวันเกิดเหตุ กลับเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่หน้าบ้าน ตกกลางคืนก็จะเห่าหอนอย่างโหยหวน เพื่อเรียกหาเจ้าของ จนชาวบ้านสงสารเปิดประตูให้เข้าไปอยู่ในบ้านที่ถูกไฟไหม้จนเหลือแต่ซากปรักหักพัง โดยสุนัขตัวดังกล่าวไม่ยอมออกไปไหน วันๆจะหลบอยู่แต่ในบ้านหน้า ห้องนอนของเจ้านายที่ถูกไฟคลอกเสียชีวิต 2 ราย พร้อมเพื่อนสี่ขาอีก 7 ตัว สร้างความสลดหดหู่ใจให้กับผู้พบเห็นอย่างยิ่ง จนชาวบ้านพากันสงสารนำข้าวนำน้ำมาให้สุนัขตัวดังกล่าวกินทุกวัน เพราะทุกคนรู้สึกสงสารและอึ้งในความซื่อสัตย์ของเจ้าสุนัขตัวนี้ที่มีกับเจ้าของเป็นอย่างมาก
นายชยุต พงศ์กันหา อายุ 80 ปี เพื่อนบ้านซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามหลังเกิดเหตุ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า สุนัขตัวดังกล่าว ชื่อ "เจ้าโชค" อายุ 5 ปี เป็นสุนัขพันธุ์ไทย เพศผู้ คุณยายกับลูกสาวที่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตเลี้ยงไว้ในบ้านทั้งหมด 8 ตัว วันเกิดเหตุทุกตัวถูกไฟคลอกเสียชีวิตหมด มีเพียงเจ้าโชคที่หายไป จนกระทั่งตอนกลางคืนชาวบ้านต่างพากันตกใจและแปลกใจที่เจ้าโชคมายืนอยู่หน้าบ้าน และเห่าหอนโหยหวนเรียกหาเจ้าของ จนชาวบ้านต้องมาเปิดประตูให้โชคเข้าไปหลบฝนอยู่ในบ้านที่เป็นซากปรักหักพังตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าโชคก็ไม่เคยคิดที่จะออกมาจากบ้านอีกเลย ยังคงนั่งเฝ้าอยู่บริเวณหน้าห้องนอนของเจ้านาย จนชาวบ้านในซอย ต่างพากันสงสารซื้ออาหารเม็ดคลุกข้าวนำน้ำมาให้เจ้าโชคกินประทังชีวิตไปจนถึงทุกวันนี้
"สุนัขตัวนี้เป็นสุนัขที่ฉลาดมาก ซื่อสัตย์รักเจ้าของเคยวิ่งมาที่บ้านตนประจำตนก็ให้ข้าวกิน ตนเองก็อยากจะเอามาเลี้ยง แต่ทราบมาว่ามีการหาบ้านให้สุนัขได้แล้วเป็นที่เรียบร้อย ก็อยากฝากถึงคนที่จะมารับไปให้ดูแลเขาให้ดี เขาเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์เลี้ยงง่ายและไม่ดุ" คุณลุงชยุต กล่าว
น.ส.นิอร ประกอบพานิช อายุ 50 ปี เพื่อนบ้านใกล้เคียงอีกรายซึ่งในวันนี้นำอาหารเม็ดและขนม สุนัขมาฝากเจ้าโชค กล่าวว่า หลังเกิดเหตุก็ได้พยายามหาบ้านหลังใหม่ให้เจ้าโชค จนกระทั่งมีผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังหนังแนวสุนัข แจ้งความจำนงจะขอดูแลรักษาพาเจ้าโชคไปหาหาหมอตรวจสุขภาพ หลังจากนั้นก็จะให้พักฟื้นและดูแลไว้ที่มูลนิธิฯ ช่วงระหว่างรอหาบ้าน เพื่อเจ้าของที่ใจดีให้กับเจ้าโชค
ขณะที่ผู้สื่อข่าวเองพบว่าในวันนี้เจ้าโชคยังคงนั่งอยู่ภายในบริเวณบ้านด้วยยังคงคิดว่าจะเจอเพื่อนมะหมาสี่ขา 7 ตัว ที่ถูกไฟคลอกตาย รวมทั้งเจ้านายสุดที่รักคือคุณยายสมรและลูกสาวที่เสียชีวิตไปจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ โดยเมื่อผู้สื่อข่าวตะโกนเรียกให้ออกมากินข้าวด้วยความที่แสนรู้ เจ้าโชคก็วิ่งเข้ามาหา อย่างไร้เดียงสาแต่ยังมีอาการตกใจและหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลา โดยทางผู้กำกับภาพยนต์ชื่อดังได้แจ้งมายังน.ส.นิอร ว่าในวันพรุ่งนี้จะให้เจ้าหน้าที่อาสามาพาตัวเจ้าโชคไปตรวจรักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลสัตว์ศรีนครินทร์ หากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงก็จะหาบ้านให้กับเจ้าโชคต่อไป