โฆษก ตร. มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” 2 นาย ผนึก 9 ตำรวจอินฟลูเอ็นเซอร์ ยกระดับสื่อสารถึงประชาชน

โฆษก ตร. มอบ 2 รางวัล “โฆษกยกนิ้ว” พร้อมประชุมร่วมกับ 9 ตำรวจอินฟลูเอ็นเซอร์ บูรณาการเครือข่ายยกระดับการประชาสัมพันธ์สู่ประชาชน
วันนี้ (9 ก.ค.) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบรางวัล "โฆษกยกนิ้ว" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจอินฟลูเอ็นเซอร์ ซึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์ในการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กร และนำเสนอข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชน จำนวน 2 นาย ได้แก่ ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ ธวัช ผบ.หมู่ (จร.) สน.มักกะสัน จากช่อง พี่หมี rca และส.ต.ต.พุฒิพงศ์ ศิริมั่น ผบ.หมู่ สภ.กบินทร์บุรี ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี จากช่อง น้าม่อน กบินทร์
นอกจากนี้ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ศรีอัศวอมร ผู้บังคับการกองสารนิเทศ ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับข้าราชการตำรวจอินฟลูเอ็นเซอร์ที่เคยได้รับรางวัล "โฆษกยกนิ้ว" รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 นาย ประกอบด้วย
1. พ.ต.อ.พินิจ ประสิทธิ์เขตกิจ ผกก.สภ.หนองบัวแดง (พี่บิ๊ก พินิจ)
2. จ.ส.ต.ธีร์ ขาบจันทึก ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. (จ่าอ้วน บอลิคำไซ)
3. จ.ส.ต.คธาวุธ ปิ่นแก้ว ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. (จ่าเปี๊ยก ตัวร้ายวิภาวดี)
4. จ.ส.ต.ธนวันต์ ตรีสุคนธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สองพี่น้อง ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี (จ่าบูม พี่หมู่ หมวกทอง)
5. ส.ต.อ.พนมรุ้ง เจียมตัว ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ (อ้ายแบงค์ซาว)
6. ส.ต.อ.อิสระ สินพูลผล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นครหลวง (ตำรวจน็อต)
7. ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ ธวัช ผบ.หมู่ (จร.) สน.มักกะสัน (พี่หมี rca)
8. ส.ต.ท.โชคชัย มะลาศรี ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลุมพินี (ตำรวจกรุงเตพ)
9. ส.ต.ต.พุฒิพงศ์ ศิริมั่น ผบ.หมู่ สภ.กบินทร์บุรี ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี (น้าม่อน กบินทร์)
การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับและบูรณาการแนวทางการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการแจ้งเตือนภัยอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงและสร้างความเข้าใจอันดีแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด